快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

零股市場除了 ETF 小資族狂接鴻海、聯電、華邦電

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

盤中零股市場交投維持熱度，今日盤中零股交易前十大標中，市場資金明顯聚焦於市值型與高股息ETF，同時兼顧具產業話題性的大型權值股，反映小資族與散戶積極透過零股進行定期定額及逢低布局。

市值型代表元大台灣50（0050）午盤以360.99萬股穩居今日零股成交量榜首，顯示指數型投資仍為小資族首選；高股息族群熱度不減，國泰永續高股息（00878）盤中以229.47萬股位居第二，群益台灣精選高息（00919）盤中亦有162.54萬股的表現；元大台灣50正2（00632L）則挺進第十名達116.33萬股，顯示部分資金透過槓桿工具放大零股操作彈性。

個股方面，科技權值股為零股交易的主力，鴻海盤中以209.36萬股強勢吸金成個股榜首，聯電也有159.69萬股；成熟製程與記憶體族群如華邦電有150.11萬股、南亞科146.64萬股、力積電118.33萬股皆榜上有名。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

零股 華邦電 聯電

延伸閱讀

台股大漲千點仍有人避險？台灣50反一成交量衝前五 零股成交第一0050

台股震盪 投資人進貨口味大不同 成交前五大四檔 ETF 零股僅一檔0050

台股開低走高猛漲逾600點！00981A爆量逾40萬張奪冠 0050零股成交熱破690萬

大跌大買！台股ETF受益人創高 正二、高息、市值人氣旺

相關新聞

一買0050就大跌或大漲？警惕「幸運星陷阱」更別恐慌停損…專注長期總報酬

許多投資者在購買0050後面臨大跌或大漲的兩極情境。專家建議，無論市場波動如何，長期投資者應專注於累積單位數與總報酬，並避免因短期情緒影響資產配置。透過定期定額的策略，能有效應對市場起伏，朝財務自由邁進。

0050遭遇市場修正還賺？莎莉曝一個月資產變化：回檔10％仍穩賺7萬

隨著台股震盪，投資理財創作者「想退休的莎莉」分享其元大台灣50（0050）一年的實測結果，顯示短期波動雖影響帳面獲利，但長期看好市場成長依然有效。7月14日至8月4日，她的資產在市場起伏中仍保持正報酬。

大盤震盪顯真章！0050連2月爆增近30萬股東 0056超車00878奪回亞軍

「嘿嘿我大跌了，嘿嘿我又大漲了」，這可不是什麼股市方唐鏡，而是7月台股的真實寫照。 台股在一個月內創下「兩次的最大跌點紀錄」、「一次的最大漲點」，就像八點檔一樣神展開，先在月中時重挫、刷新台股最大跌點紀錄後，隨後在月底時，大盤又連2日跌掉合計近3,600點，兩日後又上演單日大漲3,000點的驚奇紀錄。 這樣急漲急跌的劇烈震盪行情，會對ETF人氣（包含所有類型的ETF在內），會帶來怎樣的影響？

散戶強彈狂衝追高！陳嘉偉買「反1」00632R大舉建立空單 警告：0050恐難解套

台股連續反彈超過千點，分析師陳嘉偉警告當前為「逃命波」而非回升行情，建議投資人減碼而非追高。陳嘉偉已加碼買進元大台灣50反1（00632R）進行避險操作，指市場籌碼仍然凌亂。

槓桿開爆慘賠500萬！買國巨套高點半夜驚醒 網搖頭：買0050早就賺50％

一名網友因槓桿交易買國巨，導致資產從1000萬蒸發至約519萬，帳面虧損超過500萬，報酬率負49.36%。他表示焦慮加劇，已尋求心理協助，引發網友關注與討論。

績效大洗牌！台股基金領跑 主動式ETF落後

台股投資工具今年以來績效版圖重新洗牌。最新統計顯示，台股基金及被動式ETF平均報酬仍優於大盤，但過去表現亮眼的主動式ETF，平均績效反而落後台灣加權指數。「鉅亨買基金」表示，判斷後市不能只看指數漲跌，而要觀察此次修正究竟是資金面降溫，還是基本面轉弱；若企業獲利與景氣未惡化，震盪反而是台股長線布局契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。