零股市場除了 ETF 小資族狂接鴻海、聯電、華邦電

「嘿嘿我大跌了，嘿嘿我又大漲了」，這可不是什麼股市方唐鏡，而是7月台股的真實寫照。 台股在一個月內創下「兩次的最大跌點紀錄」、「一次的最大漲點」，就像八點檔一樣神展開，先在月中時重挫、刷新台股最大跌點紀錄後，隨後在月底時，大盤又連2日跌掉合計近3,600點，兩日後又上演單日大漲3,000點的驚奇紀錄。 這樣急漲急跌的劇烈震盪行情，會對ETF人氣（包含所有類型的ETF在內），會帶來怎樣的影響？

2026-08-06 10:57