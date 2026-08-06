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零股市場除了 ETF 小資族狂接鴻海、聯電、華邦電
盤中零股市場交投維持熱度，今日盤中零股交易前十大標中，市場資金明顯聚焦於市值型與高股息ETF，同時兼顧具產業話題性的大型權值股，反映小資族與散戶積極透過零股進行定期定額及逢低布局。
市值型代表元大台灣50（0050）午盤以360.99萬股穩居今日零股成交量榜首，顯示指數型投資仍為小資族首選；高股息族群熱度不減，國泰永續高股息（00878）盤中以229.47萬股位居第二，群益台灣精選高息（00919）盤中亦有162.54萬股的表現；元大台灣50正2（00632L）則挺進第十名達116.33萬股，顯示部分資金透過槓桿工具放大零股操作彈性。
個股方面，科技權值股為零股交易的主力，鴻海盤中以209.36萬股強勢吸金成個股榜首，聯電也有159.69萬股；成熟製程與記憶體族群如華邦電有150.11萬股、南亞科146.64萬股、力積電118.33萬股皆榜上有名。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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