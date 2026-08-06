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一買0050就大跌或大漲？警惕「幸運星陷阱」更別恐慌停損…專注長期總報酬

聯合新聞網／ 綜合報導
買進0050不論面臨大跌或大漲，應對關鍵在於堅持長期投資、擺脫單日漲跌干擾，並打破心理帳戶迷思，將注意力放在長期總報酬率。記者曾原信／攝影
買進0050不論面臨大跌或大漲，應對關鍵在於堅持長期投資、擺脫單日漲跌干擾，並打破心理帳戶迷思，將注意力放在長期總報酬率。記者曾原信／攝影

市值型ETF元大台灣50（0050）是許多人布局台股的首選，但不少人在進場後常面臨兩種極端情境...不是「一買就大跌」陷入套牢恐懼，就是「一買就大漲」產生買太少的焦慮。

其實無論買在相對高點或低點，只要堅持長期投資並掌握應對策略，就能在波動中穩健獲利。

一買就大跌

拉長戰線「地獄買點」變累積單位數良機

許多人在市場熱度最高時進場，卻剛好踩在回檔高點，產生「自己是反向指標」的挫折感，但從長期投資的角度來看，0050具備淘汰弱勢股與跟隨經濟成長的特性。

即便買在相對高點，只要不恐慌停損，持續透過定期定額扣款，大跌反而是以便宜價格累積更多單位數的契機；拉長3至5年來看，隨著市場重回多頭，平均持股成本被拉低後，總資產將展現強勁的回升力道。

一買就大漲

警惕「幸運星陷阱」 切忌盲目開槓桿

若幸運遇到「一買就大漲」，投資人常會因為當初試水溫買太少，產生錯失恐懼（FOMO），這種情緒容易誘使人在高檔盲目加碼甚至開槓桿重壓，把短期運氣誤認為個人選股能力。

面對大漲，長期投資人應保持紀律，維持既定的資產配置與扣款步調，而非在風險升高的位置急於追高。

長期投資核心 打破心理帳戶

無論短期漲跌，長期投資最忌諱將「股利」與「價差」分開看待，產生把股利當零用錢花掉、卻把價差當神聖本金的「心理帳戶」迷思。

事實上，現金股利、股票股利與已實現價差，本質上都是推動資產成長的真金白銀，0050的後續應對關鍵，在於擺脫單日漲跌的干擾，將注意力放在「長期總報酬率」；透過時間拉長發揮複利效益，就能安穩朝財務自由邁進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 套牢 報酬 恐慌 停損 定期定額

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