績效大洗牌！台股基金領跑 主動式ETF落後

台股投資工具今年以來績效版圖重新洗牌。最新統計顯示，台股基金及被動式ETF平均報酬仍優於大盤，但過去表現亮眼的主動式ETF，平均績效反而落後台灣加權指數。「鉅亨買基金」表示，判斷後市不能只看指數漲跌，而要觀察此次修正究竟是資金面降溫，還是基本面轉弱；若企業獲利與景氣未惡化，震盪反而是台股長線布局契機。

根據理柏環球資料統計，今年上半年台灣中小型股票基金平均報酬率達59.3%，居各類台股投資工具之冠，其中績效最佳基金報酬率更翻倍；台灣股票基金平均報酬率51.9%，最佳基金報酬率達98.7%；被動式台股ETF平均報酬率51.6%，亦略優於台灣加權指數50.8%的漲幅。反觀主動式ETF平均報酬率僅45.8%，不僅成為唯一落後大盤的台股投資工具，也反映在7月市場劇烈修正下，台股基金的操作彈性及被動式ETF分散持股的優勢，讓其更具抗震能力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近期台股反彈，不代表市場已完全脫離震盪，投資人更應判斷下跌的本質。若只是市場漲多後的評價修正、籌碼整理，在企業獲利與終端需求仍穩健的情況下，股市通常有機會隨著賣壓消化逐步回穩，因此現階段宜保持耐心，而非因短線震盪輕易改變長期投資策略。

張榮仁指出，台股最重要的基本面支撐仍來自美國終端需求，目前相關數據並未出現明顯轉弱訊號。其中，美國7月ISM製造業新訂單指數回升至56.7，穩居50榮枯線以上，代表企業接單與終端需求依舊維持擴張；另一方面，台灣6月出口年增率仍高達40.3%，雖較前月略為降溫，但仍維持高檔成長，顯示AI伺服器、高效能運算及電子供應鏈需求持續強勁。只要美國需求沒有明顯降溫，台灣出口與企業獲利便可望持續受惠，

面對震盪，張榮仁建議，與其猜測最低點，不如建立分批布局紀律。根據1967年以來歷史統計，當台股自近60個交易日高點回落15%以上，只要後續半年美國未陷入經濟衰退，台股未來一至三年平均報酬率皆維持雙位數；即使後續景氣轉弱，長期報酬仍多為正值。顯示市場短線波動多來自情緒，只要基本面未惡化，耐心布局通常比頻繁進出更能掌握長期報酬。

張榮仁表示，每次市場大幅震盪，往往也是累積優質資產的重要時機。投資人可透過紀律投資降低情緒干擾。鉅亨買基金建議，可善用「超底王」逢低自動加碼機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。