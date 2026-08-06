台股回測44,000點！00981A展現抗跌實力 穩居主動式ETF年度績效王

台股6日再度走軟，回測44,000點，盤中跌勢逐漸收斂，顯示大盤反覆打底；法人認為，趁著震盪從中挑選長線好標的正是時候，尤其歷經7月股災，台股今年以來漲幅縮水至56.09%，但有6檔主動式ETF含息總報酬還是勝過大盤，其中，「股王」主動統一台股增長（00981A）報酬率上漲超過7成，穩居今年主動式ETF績效王。

美股4大指數周三僅道瓊續揚，其餘3大指數全面收黑，其中又以費半跌1.4%最慘，亞股6日同步拉回，台股也難逃殺機，在晶圓雙雄領跌下，記憶體、矽晶圓、IC設計、被動元件、AI等電子股同步走弱，盤中一度跌逾500點，加權指數最低摜壓到44,024.32點。

但在台股再度變臉之際，主動式ETF展現抗跌企圖心。主動式ETF不只短線反彈力絕佳，就算走過台股股災，仍有不少好標的展現戰勝大盤的超額報酬實力。據統計（截至8/5），主動式ETF今年以來的績效排行榜中，主動統一台股增長（00981A）以75.25%居冠。

其餘包括主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）漲幅落在59~69%不等，也都勝過大盤。

ETF專家表示，台股波動加劇，單日大漲大跌幾乎已成市場常態。面對震盪難測的行情，許多投資人心情隨股價起伏，甚至陷入「漲時衝動追價、跌時恐慌砍單」的追高殺低循環。但是，台股基本面仍佳，短線回檔只是估值修正，投資人更需建立「看長不看短」的長線心態，可以擇優定期定額、搭配逢低布局的策略，掌握台股中長期成長紅利。

展望後市，統一台股研究團隊分析，7月台股受全球資金去槓桿，與市場對聯準會貨幣政策走向的疑慮影響，出現較大幅度回檔，部分高評價AI概念股也面臨獲利了結賣壓。但長期來看，產業基本面並未出現明顯改變，美國CSP業者持續擴大資本支出，晶片龍頭業者訂單能見度延伸至2030年，顯示AI相關需求仍具支撐力，企業獲利前景亦維持正向發展。因此，第3季震盪可視為中長線布局機會，可留意評價已回落的AI伺服器、高階CCL、ABF載板、測試介面及散熱供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。