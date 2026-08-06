0050遭遇市場修正還賺？莎莉曝一個月資產變化：回檔10％仍穩賺7萬

隨著近期台股經歷劇烈修正與震盪，許多投資人關心大盤型ETF在面對市場大跌時的實際耐受度。

理財創作者「想退休的莎莉」日前分享元大台灣50（0050）投資實測滿一年後「再過一個月」的真實資產變化情況，透過數據記錄呈現短期波動對帳面獲利的影響。

數據顯示，莎莉於7月14日持續買進約70股0050，當時總資產約26.1萬元，帳面獲利達8.2萬元。 隨後股市迎來一波回檔，截至7月30日0050股價修正至93.5元時，其資產回落至23.4萬元，帳面獲利縮水至5.5萬元，短短半個月內資產回檔約10%。 而隨著市場近期小幅回穩、0050股價重回百元大關，截至8月4日紀錄，其資產回升至25.1萬元，帳面獲利亦回升至7.2萬元，整體依然維持正報酬。

日期 0050股價 總資產 帳面獲利 7月14日 — 26.1萬元 8.2萬元 7月30日 93.5元 23.4萬元 5.5萬元 8月4日 100元以上 25.1萬元 7.2萬元

面對市場大跌時投資人的疑慮，莎莉表示，短期的劇烈波動是股市的真實模樣，但只要市場長期方向持續向上，大盤型ETF也會跟著成長。

她認為，對於長期看好的資產，與其每天心理跟著股價上下震盪，不如拉長時間來看待，將市場回檔視為累積更多單位數的契機，透過時間累積發揮資產增長的效果。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。