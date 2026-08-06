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0050遭遇市場修正還賺？莎莉曝一個月資產變化：回檔10％仍穩賺7萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電創2345元新天價領軍，台股7日加權指數盤中持續走強，最高42156.06點，續創歷史新高，大漲1017.21點，之後走勢高檔震盪，力守站穩42000點。中央社記者張皓安攝　115年5月7日 中央通訊社
台積電創2345元新天價領軍，台股7日加權指數盤中持續走強，最高42156.06點，續創歷史新高，大漲1017.21點，之後走勢高檔震盪，力守站穩42000點。中央社記者張皓安攝　115年5月7日 中央通訊社

隨著近期台股經歷劇烈修正與震盪，許多投資人關心大盤型ETF在面對市場大跌時的實際耐受度。

理財創作者「想退休的莎莉」日前分享元大台灣50（0050）投資實測滿一年後「再過一個月」的真實資產變化情況，透過數據記錄呈現短期波動對帳面獲利的影響。

數據顯示，莎莉於7月14日持續買進約70股0050，當時總資產約26.1萬元，帳面獲利達8.2萬元。

隨後股市迎來一波回檔，截至7月30日0050股價修正至93.5元時，其資產回落至23.4萬元，帳面獲利縮水至5.5萬元，短短半個月內資產回檔約10%。

而隨著市場近期小幅回穩、0050股價重回百元大關，截至8月4日紀錄，其資產回升至25.1萬元，帳面獲利亦回升至7.2萬元，整體依然維持正報酬。

日期0050股價總資產帳面獲利
7月14日26.1萬元8.2萬元
7月30日93.5元23.4萬元5.5萬元
8月4日100元以上25.1萬元7.2萬元

面對市場大跌時投資人的疑慮，莎莉表示，短期的劇烈波動是股市的真實模樣，但只要市場長期方向持續向上，大盤型ETF也會跟著成長。

她認為，對於長期看好的資產，與其每天心理跟著股價上下震盪，不如拉長時間來看待，將市場回檔視為累積更多單位數的契機，透過時間累積發揮資產增長的效果。

◎感謝 想退休的莎莉 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 回檔 股市

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