大盤震盪顯真章！0050連2月爆增近30萬股東 0056超車00878奪回亞軍
「嘿嘿我大跌了，嘿嘿我又大漲了」，這可不是什麼股市方唐鏡，而是7月台股的真實寫照。
台股在一個月內創下「兩次的最大跌點紀錄」、「一次的最大漲點」，就像八點檔一樣神展開，先在月中時重挫、刷新台股最大跌點紀錄後，隨後在月底時，大盤又連2日跌掉合計近3,600點，兩日後又上演單日大漲3,000點的驚奇紀錄。
這樣急漲急跌的劇烈震盪行情，會對ETF人氣（包含所有類型的ETF在內），會帶來怎樣的影響？
話不多說直接上數字，從集保所定期公告的每月受益人數變化中找端倪。
|排名
|名稱（代號）
|本月人氣（人）
|前月人氣（人）
|月增減（人）
|月增減（%）
|1
|元大台灣50（0050）
|3,563,245
|3,273,063
|290,182
|8.87%
|2
|元大高股息（0056）
|1,664,447
|1,588,173
|76,274
|4.80%
|3
|國泰永續高股息（00878）
|1,622,586
|1,603,731
|18,855
|1.18%
|4
|群益台灣精選高息（00919）
|1,381,137
|1,356,723
|24,414
|1.80%
|5
|主動統一升級50（00403A）
|1,044,332
|985,535
|58,797
|5.97%
|6
|主動統一台股增長（00981A）
|1,008,033
|960,699
|47,334
|4.93%
|7
|凱基台灣TOP50（009816）
|927,790
|886,744
|41,046
|4.63%
|8
|富邦台50（006208）
|712,992
|698,257
|14,735
|2.11%
|9
|富邦科技（0052）
|475,218
|466,652
|8,566
|1.84%
|10
|復華台灣科技優息（00929）
|430,860
|407,655
|23,205
|5.69%
註：本期受益人數資料截至2026.07.31、數值以四捨五入取至小數點第2位。
資料來源：集保所、各投信。
整理：謝宜孝。
就「單月變化」來看，除了元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）這2檔之外，其餘入榜的ETF無論是標的和名次都與6月時相同，僅有受益人數變化。
無論漲跌 0050都是股民「安心歸宿」？人氣王誰與爭鋒
風水輪流轉、股市風氣也是！多年前若你跟別人提起「做投資，我只會買0050」可能不會得到多大回響，不過到現在早已變成了「你有沒有買0050？」
本月ETF人氣榜最大的焦點之一，非0050莫屬！0050在6月底時受益人數正式突破300萬大關（全月新增約30萬受益人）後，本次同樣再度激增近30萬人（29萬182人）。
以過去多年觀察經驗，ETF單月人氣要新增10萬人是非常困難也罕見的，更別說連續２個月有超過10萬以上的新股民湧入，但這些紀錄都被0050給一再刷新和打破。
目前0050總受益人數來到3,56萬3,245人，不只稱霸全國ETF人氣排行，也超越個股人氣之王、護國神山台積電！
回顧0050這一路來的人氣王者之路，走得可不是順風順水，前幾年在高股息ETF盛況空前之下，人氣排行一度跌破5名，隨後才在這兩年期間AI潮流下，成了今日的ETF人氣王。
而0050的奪冠之路至今其實也不算久，自2025年10月底時超車00878至今，衛冕時間也不過短短11個月（2025年10月～2026年8月），受益人數和股價卻是翻倍漲、非常驚人，用「大器晚成」來形容也不為過。
「大師兄」回來了！0056超車00878回歸「人氣亞軍」
身為國內歷史最久、最具代表性的高股息ETF 0056，本月人氣罕見地單月新增7萬多人，單月人氣成長僅次於0050，以166萬4,447人之姿超越00878，成為人氣第2大的ETF。
身為高股息「大師兄」的0056，於2023年2月人氣首度被00878超車之後，就不曾拿回人氣二哥之位。而本月0056之所以人氣大躍進，推測和0056的除息創新高有關。
0056最近配出1.35元、為改季配後的新高紀錄，若以除息前一日股價換算單季配息率約為2.7%，年化配息率推估值高達10.8%，可說非常驚人。
其實不只0056，在AI熱潮下今年不少高股息ETF都有配息創高的表現，例如00918、00919近期單季都配出1元以上，殖利率也很亮眼。
相較之下，00878雖然配息率不算差，但攤開過去每次的配息水準都不超過1元來說，「體感上」就顯得略顯吝嗇。
不過00878隨即在最新一次（即將於8月除息）擬配1.01元，這次有感提高配息額，似乎帶點相互較勁味道。
人氣急起直追 未來人氣榜將成「主動式」的天下？
雖然台股主動式ETF在2025年起才陸續成立，但嚴格來說真正嶄露頭角的是「今年」。部分主動式ETF在績效表現上一戰成名，例如瑤池金母的00981A等。
要提的是，若將眼光放置10名以外的ETF，會發現數檔主動式ETF新兵正急起直追，例如00991A、00988A…，雖然與入榜ETF在人氣上還有段差距，但若能像今年上半那般，持續繳出比大盤、0050更加強勁的報酬，那麼有朝一日ETF人氣榜「變天」的情況，也是不無可能。
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