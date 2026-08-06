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大盤震盪顯真章！0050連2月爆增近30萬股東 0056超車00878奪回亞軍

聯合新聞網／ 謝宜孝
7月台股大幅震盪，ETF受益人數洗牌，0050連兩月暴增近30萬人，0056則憑創新高配息超車00878重回人氣亞軍，主動式ETF也持續追趕。聯合報系資料照
7月台股大幅震盪，ETF受益人數洗牌，0050連兩月暴增近30萬人，0056則憑創新高配息超車00878重回人氣亞軍，主動式ETF也持續追趕。聯合報系資料照

「嘿嘿我大跌了，嘿嘿我又大漲了」，這可不是什麼股市方唐鏡，而是7月台股的真實寫照。

台股在一個月內創下「兩次的最大跌點紀錄」、「一次的最大漲點」，就像八點檔一樣神展開，先在月中時重挫、刷新台股最大跌點紀錄後，隨後在月底時，大盤又連2日跌掉合計近3,600點，兩日後又上演單日大漲3,000點的驚奇紀錄。

這樣急漲急跌的劇烈震盪行情，會對ETF人氣（包含所有類型的ETF在內），會帶來怎樣的影響？

話不多說直接上數字，從集保所定期公告的每月受益人數變化中找端倪。

表1：2026年7月——台股ETF人氣排行

排名名稱（代號）本月人氣（人）前月人氣（人）月增減（人）月增減（%）
1元大台灣50（0050）3,563,2453,273,063290,1828.87%
2元大高股息（0056）1,664,4471,588,17376,2744.80%
3國泰永續高股息（00878）1,622,5861,603,73118,8551.18%
4群益台灣精選高息（00919）1,381,1371,356,72324,4141.80%
5主動統一升級50（00403A）1,044,332985,53558,7975.97%
6主動統一台股增長（00981A）1,008,033960,69947,3344.93%
7凱基台灣TOP50（009816）927,790886,74441,0464.63%
8富邦台50（006208）712,992698,25714,7352.11%
9富邦科技（0052）475,218466,6528,5661.84%
10復華台灣科技優息（00929）430,860407,65523,2055.69%

註：本期受益人數資料截至2026.07.31、數值以四捨五入取至小數點第2位。

資料來源：集保所、各投信。

整理：謝宜孝。

就「單月變化」來看，除了元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）這2檔之外，其餘入榜的ETF無論是標的和名次都與6月時相同，僅有受益人數變化。

無論漲跌 0050都是股民「安心歸宿」？人氣王誰與爭鋒

風水輪流轉、股市風氣也是！多年前若你跟別人提起「做投資，我只會買0050」可能不會得到多大回響，不過到現在早已變成了「你有沒有買0050？」

本月ETF人氣榜最大的焦點之一，非0050莫屬！0050在6月底時受益人數正式突破300萬大關（全月新增約30萬受益人）後，本次同樣再度激增近30萬人（29萬182人）。

以過去多年觀察經驗，ETF單月人氣要新增10萬人是非常困難也罕見的，更別說連續２個月有超過10萬以上的新股民湧入，但這些紀錄都被0050給一再刷新和打破。

目前0050總受益人數來到3,56萬3,245人，不只稱霸全國ETF人氣排行，也超越個股人氣之王、護國神山台積電！

回顧0050這一路來的人氣王者之路，走得可不是順風順水，前幾年在高股息ETF盛況空前之下，人氣排行一度跌破5名，隨後才在這兩年期間AI潮流下，成了今日的ETF人氣王。

而0050的奪冠之路至今其實也不算久，自2025年10月底時超車00878至今，衛冕時間也不過短短11個月（2025年10月～2026年8月），受益人數和股價卻是翻倍漲、非常驚人，用「大器晚成」來形容也不為過。

「大師兄」回來了！0056超車00878回歸「人氣亞軍」

身為國內歷史最久、最具代表性的高股息ETF 0056，本月人氣罕見地單月新增7萬多人，單月人氣成長僅次於0050，以166萬4,447人之姿超越00878，成為人氣第2大的ETF。

身為高股息「大師兄」的0056，於2023年2月人氣首度被00878超車之後，就不曾拿回人氣二哥之位。而本月0056之所以人氣大躍進，推測和0056的除息創新高有關。

0056最近配出1.35元、為改季配後的新高紀錄，若以除息前一日股價換算單季配息率約為2.7%，年化配息率推估值高達10.8%，可說非常驚人。

其實不只0056，在AI熱潮下今年不少高股息ETF都有配息創高的表現，例如00918、00919近期單季都配出1元以上，殖利率也很亮眼。

相較之下，00878雖然配息率不算差，但攤開過去每次的配息水準都不超過1元來說，「體感上」就顯得略顯吝嗇。

不過00878隨即在最新一次（即將於8月除息）擬配1.01元，這次有感提高配息額，似乎帶點相互較勁味道。

人氣急起直追 未來人氣榜將成「主動式」的天下？

雖然台股主動式ETF在2025年起才陸續成立，但嚴格來說真正嶄露頭角的是「今年」。部分主動式ETF在績效表現上一戰成名，例如瑤池金母的00981A等。

要提的是，若將眼光放置10名以外的ETF，會發現數檔主動式ETF新兵正急起直追，例如00991A、00988A…，雖然與入榜ETF在人氣上還有段差距，但若能像今年上半那般，持續繳出比大盤、0050更加強勁的報酬，那麼有朝一日ETF人氣榜「變天」的情況，也是不無可能。

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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謝宜孝

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