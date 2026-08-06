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散戶強彈狂衝追高！陳嘉偉買「反1」00632R大舉建立空單 警告：0050恐難解套
台股連續第四個交易日展開反彈行情，大漲超過千點並一舉站上季線。不過，分析師陳嘉偉於8月5日的影音節目中對此表達極度審慎態度，明確指出當前的拉升僅為大跌後的「逃命波」與「倖存者獎勵」，並非回升行情的開始，投資人應趁反彈站在賣方或逢高減碼，而非盲目追高。
針對整體籌碼面與政策面，陳嘉偉分析，金管會定調揭示整戶維持率（融資與融券整體計算），將使散戶未來更難單獨觀察融資維持率，操作難度大增。
此外，許多散戶在連續三天反彈後不僅未停損離場，反而不請自來進行攤平，導致融資張數再次激增，市場籌碼依然凌亂。
對於市場關注的市值型ETF，陳嘉偉指出，包括聯發科、台達電、光寶科、聯電、國巨、日月光投控、晶圓電等多檔元大台灣50（0050）的成分股，在強彈過程中均呈現開高走低的疲態...
他警告，若在歷史高點與乖離過大的位置買進0050並打算「長期持有」，從歷史空頭回測五年線甚至十年線的經驗來看，恐面臨極長的解套期。
基於對大盤後市的避險與看空看法，陳嘉偉表示已帶領會員進行避險操作，除了大舉加碼買進元大台灣50反1（00632R）進行部位對沖外，亦針對創見、世界先進、南亞科、威剛、宇瞻、旺宏、華新科等多檔個股大舉建立空單，認為此處為大空頭行情中的反彈高點，投資人切勿掉以輕心。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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