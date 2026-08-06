槓桿開爆慘賠500萬！買國巨套高點半夜驚醒 網搖頭：買0050早就賺50％

一名網友原本拿200萬元投入股市，今年1月至4月一路賺到400萬元，讓他誤以為股市獲利並不困難。沒想到，他後來又申請600萬元房貸，將原本的400萬元一起投入市場，等於拿著1000萬元繼續炒股。

這次進場結果卻完全不同，原PO持股幾乎買在相對高點，其中傷勢最重的是國巨。他以每股1070元買進，隨著股價一路回調，股票總成本約1025萬5796元，目前市值只剩519萬2224元，帳面虧損達506萬3572元，報酬率為負49.36%。

面對資產短時間蒸發近半，原PO表示，自己從上個月開始經常半夜驚醒，目前已尋求心理醫師協助，甚至前往紫南宮求助，但焦慮仍未減輕。他坦言：「我現在只想趕快把錢拿回來，好痛苦。」

消息曝光後，不少網友認為，問題不只在於選錯股票，更在於賺錢後放大槓桿。有人直言「像是許多人的縮影，從大賺到大賠，一個字，貪」，也有人表示「靠運氣贏來，靠實力輸去，不是說說而已」、「開槓桿本來就有風險了，以為股票穩賺不賠的嗎？」

另有網友把焦點放在國巨與借款操作上，留言稱「買國巨，賭。買0050早賺50%了」、「沒有本還敢重壓飆股的不知道在想什麼」、「借錢炒股心態已經不正確了」。也有人認為，若當初沒有使用房貸放大部位，即使股價回檔，承受的心理壓力也不至於如此沉重。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。