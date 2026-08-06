出清標普500換009826？存股達人：市場動盪心情起伏大...降波動減壓力

前一陣子台股跟著美股大幅回檔的時候，大家的心情大概都不太好受。

不過，如果你剛好有在留意全球市場的走勢，應該會發現一個很有趣的現象：當時有些人的帳面跌得鼻青臉腫，但追蹤全球大盤的標的，回檔幅度反而相對溫和許多。

貝萊德全球股票型ETF（009826）已經於星期一（8/3）上市，版主會配置嗎？ 還在考慮，畢竟過去這場修正確實給版主帶來了一些資產配置上的省思。

如果版主決定配置009826，原本投資的標普五百ETF應會全部出清，回收的資金則轉進009826，因為如果兩檔都投資，成分股重複太大，資金使用效率不好。

版主一直覺得，投資標普五百是非常聰明的選擇，畢竟集結了美國最強的500家企業，過去十幾年的績效確實不錯。

但在極端行情發生的時候，才會猛然想起：它再強，本質上依然是「單一國家」的投資。當美國市場因為高估值、利率政策或是科技股集體拉回時，標普五百是很難獨善其身的。

相對地，009826這種全球型標的，除了美股之外，還涵蓋了歐洲、日本以及新興市場，前陣子台股與美股波動劇烈時，歐洲或部分成熟市場的防禦力就展現出來了，稍微緩衝了整體的下檔風險。

事實上，版主還是相當看好美國於科技趨勢的領導地位，因此有投資一檔美國大型科技股ETF，版主會持續買進這一檔，直到達成目標張數為止。

如果再搭配009826，那麼版主的海外型ETF部分，就能形成一攻一守的平衡組合。

這就是資產配置最神奇的地方——它不是為了讓你在牛市賺最多，而是在熊市或劇烈震盪時，讓你手上的部位「跌得少一點、讓你睡得著覺」。

回到要不要把標普五百換成 009826 這件事，版主自己是這樣看的。如果你對美股有極強的信念，你認為全球創新與獲利核心永遠在美國，那繼續抱著標普五百絕對沒問題。

畢竟拉長時間看，美股的長期報酬率往往高於全球平均。

如果經歷過這波拉回後，發現自己會緊張，或者開始擔心「萬一美股要是走向長達數年的區間震盪呢？」，那麼，適度把資金轉往009826，用全球近40個國家的分散度來降低波動，會是一個很直覺的減壓方式。

回頭看過去10年，標普五百指數確實跑贏全球市場，這也是版主還無法決定是否棄守標普轉進009826的原因。

放眼未來10年，美股能否持續引領風騷，都是未知數，所以是否轉進009826，版主還在思考。

投資不是非黑即白，也不是一昧追求最高的報酬率。

這幾年的市場經驗告訴我們，最好的配置不是預測未來哪裡漲最多，而是找到一個即使遇到大跌，你依然敢持續買進、安心持有的組合。

不論是只投資台股、保留部份美股、或是走向全球分散，只要這個決定能讓你面對未來的波動時更加坦然，那對你而言就是最好的選擇。

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