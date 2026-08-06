快訊

東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

飛機延誤還能去逛免稅店嗎？旅遊專家提醒：這個時間最好別離開登機門

新竹關西普發5000元來了！8月10日起發放…領取方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

出清標普500換009826？存股達人：市場動盪心情起伏大...降波動減壓力

聯合新聞網／ 存股方程式
近期美股回檔為契機，達人思考是否將標普500ETF全數換成009826全球股票ETF，核心在於用全球分散來降低波動、提升持有安心感。記者余承翰／攝影
近期美股回檔為契機，達人思考是否將標普500ETF全數換成009826全球股票ETF，核心在於用全球分散來降低波動、提升持有安心感。記者余承翰／攝影

前一陣子台股跟著美股大幅回檔的時候，大家的心情大概都不太好受。

不過，如果你剛好有在留意全球市場的走勢，應該會發現一個很有趣的現象：當時有些人的帳面跌得鼻青臉腫，但追蹤全球大盤的標的，回檔幅度反而相對溫和許多。

貝萊德全球股票型ETF（009826）已經於星期一（8/3）上市，版主會配置嗎？ 還在考慮，畢竟過去這場修正確實給版主帶來了一些資產配置上的省思。

如果版主決定配置009826，原本投資的標普五百ETF應會全部出清，回收的資金則轉進009826，因為如果兩檔都投資，成分股重複太大，資金使用效率不好。

版主一直覺得，投資標普五百是非常聰明的選擇，畢竟集結了美國最強的500家企業，過去十幾年的績效確實不錯。

但在極端行情發生的時候，才會猛然想起：它再強，本質上依然是「單一國家」的投資。當美國市場因為高估值、利率政策或是科技股集體拉回時，標普五百是很難獨善其身的。

相對地，009826這種全球型標的，除了美股之外，還涵蓋了歐洲、日本以及新興市場，前陣子台股與美股波動劇烈時，歐洲或部分成熟市場的防禦力就展現出來了，稍微緩衝了整體的下檔風險。

事實上，版主還是相當看好美國於科技趨勢的領導地位，因此有投資一檔美國大型科技股ETF，版主會持續買進這一檔，直到達成目標張數為止。

如果再搭配009826，那麼版主的海外型ETF部分，就能形成一攻一守的平衡組合。

這就是資產配置最神奇的地方——它不是為了讓你在牛市賺最多，而是在熊市或劇烈震盪時，讓你手上的部位「跌得少一點、讓你睡得著覺」。

回到要不要把標普五百換成 009826 這件事，版主自己是這樣看的。如果你對美股有極強的信念，你認為全球創新與獲利核心永遠在美國，那繼續抱著標普五百絕對沒問題。

畢竟拉長時間看，美股的長期報酬率往往高於全球平均。

如果經歷過這波拉回後，發現自己會緊張，或者開始擔心「萬一美股要是走向長達數年的區間震盪呢？」，那麼，適度把資金轉往009826，用全球近40個國家的分散度來降低波動，會是一個很直覺的減壓方式。

回頭看過去10年，標普五百指數確實跑贏全球市場，這也是版主還無法決定是否棄守標普轉進009826的原因。

放眼未來10年，美股能否持續引領風騷，都是未知數，所以是否轉進009826，版主還在思考。

投資不是非黑即白，也不是一昧追求最高的報酬率。

這幾年的市場經驗告訴我們，最好的配置不是預測未來哪裡漲最多，而是找到一個即使遇到大跌，你依然敢持續買進、安心持有的組合。

不論是只投資台股、保留部份美股、或是走向全球分散，只要這個決定能讓你面對未來的波動時更加坦然，那對你而言就是最好的選擇。

◎感謝 存股方程式 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票

延伸閱讀

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

國巨*（2327）獲利創高股價卻腰斬！網曝原因：市場殺的是估值不是基本面

蒸發5000點…好心勸回本就賣台股卻噴 他遭疏遠嘆：別多管閒事

國巨要回1000了？00403A低檔砍完又買回 網點名00981A操作超漂亮

相關新聞

散戶強彈狂衝追高！陳嘉偉買「反1」00632R大舉建立空單 警告：0050恐難解套

台股連續反彈超過千點，分析師陳嘉偉警告當前為「逃命波」而非回升行情，建議投資人減碼而非追高。陳嘉偉已加碼買進元大台灣50反1（00632R）進行避險操作，指市場籌碼仍然凌亂。

槓桿開爆慘賠500萬！買國巨套高點半夜驚醒 網搖頭：買0050早就賺50％

一名網友因槓桿交易買國巨，導致資產從1000萬蒸發至約519萬，帳面虧損超過500萬，報酬率負49.36%。他表示焦慮加劇，已尋求心理協助，引發網友關注與討論。

出清標普500換009826？存股達人：市場動盪心情起伏大...降波動減壓力

前一陣子台股跟著美股大幅回檔的時候，大家的心情大概都不太好受。 不過，如果你剛好有在留意全球市場的走勢，應該會發現一個很有趣的現象：當時有些人的帳面跌得鼻青臉腫，但追蹤全球大盤的標的，回檔幅度反而相對溫和許多。 貝萊德全球股票型ETF（009826）已經於星期一（8/3）上市，版主會配置嗎？ 還在考慮，畢竟過去這場修正確實給版主帶來了一些資產配置上的省思。

正二ETF也要分散？網笑沒意義 曝真正降低風險方法

台股近期持續向上，一名網友在PTT股板表示，看好台股長期走勢，認為槓桿型ETF「正2」是長期持有就能放大報酬的標的，但擔心單壓同一檔風險太高，因此打算將資金平均配置在00631L、00675L、00685L、00663L等4檔正2ETF，各占20%，另外20%配置0050作為防禦，希望藉此達到分散風險效果，詢問網友這樣的配置是否合理。

0050放棄預測高低點享受長期複利？三個關鍵觀念：評估風險、持續累積、跟隨趨勢

在近期市場波動中，投資元大台灣50（0050）需重視資產累積觀念。專家指出，持有總單位數及留在市場的時間，遠比高低點預測更為重要，讓複利效益得以充分發揮。投資人應評估自身風險承受度，並持續投入來享受長期經濟成長。

買「瑤池金母」的00981A衝至32塊後換0050？郭哲榮曝靠市值型賺長線

分析師郭哲榮建議，持有主動型ETF「主動統一台股增長（00981A）」的投資者，應在股價反彈至32元時轉換至元大台灣50（0050）。他指出，長期績效中，只有5%的主動型ETF可勝過市值型ETF，顯示0050的穩健性更具優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。