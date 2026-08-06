0050放棄預測高低點享受長期複利？三個關鍵觀念：評估風險、持續累積、跟隨趨勢

大盤近期劇烈震盪，動輒出現大幅回檔，讓不少投資人陷入兩難...該停損離場，還是繼續持有？投資市值型ETF最忌諱被短期行情打亂節律，建立正確的「資產累積觀念」，才是讓複利發揮效益的核心。

投資元大台灣50（0050）的本質，是參與台灣市值前50大龍頭企業的成長過程：

資本市場的上漲與拉回皆屬常態 接受波動與風險，本就是享受長期經濟成長果實的前提條件 只要台灣企業的整體競爭力未變，短期的價格修正並不代表資產真實消失

在複利的架構下，決定最終資產規模的關鍵不在於「預測高低點」，而在於「持有的總單位數」與「留在場內的時間」。

許多人試圖透過擇時進場避開下跌，卻往往錯失隨後的反彈波段；相較之下，不論市場漲跌皆按部就班持續累積，並把獲得的配息繼續投入，才能完整享受市場長期向上的趨勢。

投資人不妨將關心焦點回歸生活與本業，透過專注本業提高現金流，再以機械式的紀律持續投入市場。

當然，這並不代表可以盲目忽視風險，投資人仍需評估自身承受度與緊急預備金是否充足，在風險可控的前提下，認清波動本質、持續累積單位數，時間終將成為資產增長的最佳助手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。