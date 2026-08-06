快訊

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

從杜魯門到川普 以色列遊說團對美政壇影響力面臨巨變

多瑙河大乾旱！水位下降竟讓納粹戰艦浮出來

聽新聞
0:00 / 0:00

0050放棄預測高低點享受長期複利？三個關鍵觀念：評估風險、持續累積、跟隨趨勢

聯合新聞網／ 綜合報導
投資0050應建立接受波動的長期觀念，評估風險並專注本業提高現金流，透過機械式紀律持續累積單位數以享受複利效益。聯合報系資料照
投資0050應建立接受波動的長期觀念，評估風險並專注本業提高現金流，透過機械式紀律持續累積單位數以享受複利效益。聯合報系資料照

大盤近期劇烈震盪，動輒出現大幅回檔，讓不少投資人陷入兩難...該停損離場，還是繼續持有？投資市值型ETF最忌諱被短期行情打亂節律，建立正確的「資產累積觀念」，才是讓複利發揮效益的核心。

投資元大台灣50（0050）的本質，是參與台灣市值前50大龍頭企業的成長過程：

資本市場的上漲與拉回皆屬常態

接受波動與風險，本就是享受長期經濟成長果實的前提條件

只要台灣企業的整體競爭力未變，短期的價格修正並不代表資產真實消失

在複利的架構下，決定最終資產規模的關鍵不在於「預測高低點」，而在於「持有的總單位數」與「留在場內的時間」。

許多人試圖透過擇時進場避開下跌，卻往往錯失隨後的反彈波段；相較之下，不論市場漲跌皆按部就班持續累積，並把獲得的配息繼續投入，才能完整享受市場長期向上的趨勢。

投資人不妨將關心焦點回歸生活與本業，透過專注本業提高現金流，再以機械式的紀律持續投入市場。

當然，這並不代表可以盲目忽視風險，投資人仍需評估自身承受度與緊急預備金是否充足，在風險可控的前提下，認清波動本質、持續累積單位數，時間終將成為資產增長的最佳助手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 複利 ETF 風險 市值型

延伸閱讀

國巨要回1000了？00403A低檔砍完又買回 網點名00981A操作超漂亮

暴跌又暴漲如雲霄飛車！韓股單日狂噴17.9％ 網笑：開正2反2都被巴來巴去

勞退收益28％像專屬ETF？網拿0050暴漲55％反擊：這類人自提節稅才划算

買「瑤池金母」的00981A衝至32塊後換0050？郭哲榮曝靠市值型賺長線

相關新聞

0050放棄預測高低點享受長期複利？三個關鍵觀念：評估風險、持續累積、跟隨趨勢

在近期市場波動中，投資元大台灣50（0050）需重視資產累積觀念。專家指出，持有總單位數及留在市場的時間，遠比高低點預測更為重要，讓複利效益得以充分發揮。投資人應評估自身風險承受度，並持續投入來享受長期經濟成長。

買「瑤池金母」的00981A衝至32塊後換0050？郭哲榮曝靠市值型賺長線

分析師郭哲榮建議，持有主動型ETF「主動統一台股增長（00981A）」的投資者，應在股價反彈至32元時轉換至元大台灣50（0050）。他指出，長期績效中，只有5%的主動型ETF可勝過市值型ETF，顯示0050的穩健性更具優勢。

勞退收益28％像專屬ETF？網拿0050暴漲55％反擊：這類人自提節稅才划算

勞動部推廣勞工退休金自願提繳制度，收益率達28.19%，形容為勞工專屬的「ETF」。網友意見兩極，有人認為自提節稅優勢顯著，也有人偏好自行投資0050以求更高報酬。

大盤近四日漲4678點 台股 ETF 主動式與正二霸榜 00992A 漲22%最亮眼

台股大盤指數在跌破4萬點後回神，統計短短近四個交易日就大漲4,678.3點，漲幅11.72%。觀察人氣持續暢旺的台股ETF表現更亮眼，統計近四日日均量3萬張以上、同期間漲幅表現的價量齊揚台股ETF，以8檔主動式與2檔台股正二佔據前十名，其中有6檔漲幅逾20%漲贏大盤兩倍，尤以主動群益科技創新（00992A）上漲22.77%表現最亮眼。市場法人表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。