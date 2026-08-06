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買「瑤池金母」的00981A衝至32塊後換0050？郭哲榮曝靠市值型賺長線
分析師郭哲榮於8月5日的盤勢分析影音中指出，台股在經歷日前暴跌後強勢回升，他在大盤跌破40000點、下探至39384點時，公開宣布砸下1億元買進元大台灣50（0050），隨著台股狂拉超過千點並向45000點逼近，該筆0050投資在不到一週時間內已大賺1200萬元。
針對投資人關心的主動型ETF「主動統一台股增長（00981A）」與0050操作策略，郭哲榮特別點名這檔由被股民封為「瑤池金母」的經理人陳釧瑤所操盤的00981A；他分析，主動型ETF在多頭或反彈行情時，爆發力往往會比0050更強。
因此對於持有00981A的投資人，他建議可持續持有並觀察，等到未來台股衝新高、00981A股價反彈回前高32元附近時，再轉換換回0050。
至於為何最終仍要換回0050？郭哲榮引述國外研究指出，拉長時間來看，歷史數據顯示主動型ETF大約只有5%能贏過大盤，意味著約有95%的主動式ETF長期績效都會輸給市值型ETF。
因此，雖然主動型ETF適合在反彈波段尋求超額利潤，但就中長期的資產配置而言，仍應回歸持有一檔能穩健參與市場成長的0050。
此外，郭哲榮也重申對大盤長期看好，預期台股未來仍有機會向50000點大關邁進。除了0050外，他也提及旗下持股與關注個股，包含強勢反彈的精材、帆宣、國巨，以及近期拉回尋求買點的環球晶、中美晶等標的。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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