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勞退收益28％像專屬ETF？網拿0050暴漲55％反擊：這類人自提節稅才划算

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動部表示，今年勞退基金收益率達28.19%，並強調自願提繳享有保本、保息及節稅優勢。不過消息曝光後，網友也掀起「勞退自提VS自己買0050」的大討論。記者許正宏／攝影
勞動部表示，今年勞退基金收益率達28.19%，並強調自願提繳享有保本、保息及節稅優勢。不過消息曝光後，網友也掀起「勞退自提VS自己買0050」的大討論。記者許正宏／攝影

勞動部近日宣傳勞工退休金自願提繳制度，指出勞退基金收益率已達28.19%，搭配「保本、保息、保證收益」與自提節稅等優勢，將其形容為勞工專屬的「ETF」，並強調自8月1日起，勞工只要提出自提申請，雇主不得拒絕。

依現行規定，勞工可在每月薪資6%額度內自願提繳退休金，自提金額可全額列入所得扣除額，退休後可領回本金與收益。

勞動部強調，即便面對市場波動，勞退基金仍具備保本保息特質，相當適合作為退休資產配置的一環。

然而消息一出，股票版網友討論呈現兩極。反對者紛紛拿元大台灣50（0050）對比，指出「0050今年漲55%供參考」、「自己買0050，不用被綁到65歲」，認為自行長期投資市值型ETF更有機會獲得更高報酬率。

支持者則認為，勞退自提的核心價值在於「節稅」與「強制儲蓄」，網友表示「高所得抵稅還是香啦」、「重點是節稅…月收入破百萬，每年省稅可觀」，亦有網友指出快退休族群同樣適合利用自提來發揮節稅效益。

此外，不少網友期盼制度能更具彈性，喊出「開放自選0050我就自提」等訴求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 勞退 節稅 自提

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