快訊

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

立院兒少帳戶三讀 政院證實收到咨文：將採取必要作為以維護憲政秩序

聽新聞
0:00 / 0:00

33檔ETF寫新高價 高息族猛

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI指標廠釋出財報利多，美台股市吹響反攻號角，標普500指數與道瓊指數同步刷新高點，台股昨（5）日反彈逾千點一舉收復月季線，盤點盤面ETF共計有33檔ETF收盤改寫掛牌新高，其中，台股高股息ETF脫穎而出。

根據CMoney統計至昨日，今年來市價含息漲跌前十強依序為大華優利高填息30的59%、統一台灣高息動能58.02%、國泰網路資安46.04%、復華富時高息低波35.68%、永豐美國科技24.02%、元大S&P500正2的22.27%、國泰美國道瓊正2的21.42%、野村日本東證20.67%、統一FANG+的20.14%、復華日本龍頭17.71%。

昨日有三檔台股ETF改寫新高，分別為大華優利高填息30、統一台灣高息動能、復華富時高息低波，大華優利高填息30更是連續四個交易日改寫新高價。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，短線台股劇烈震盪，高息族群挾除權息旺季填息題材、相對親民評價與穩定現金流，可望持續扮演防禦與資金停泊的避風港。ETF在6月初進行指數調整，產業分布穩健，雖遇市場震盪，仍可展現抵禦風險能力，股價更創新高。台股基本面並無太大差異，AI需求亦為主流發展重點，後市仍具發展潛力。

復華富時高息低波此次表現亮眼，關鍵並非短線選股，而是受惠於追蹤指數的設計。富時台灣高股息低波動指數以富時臺灣50及富時臺灣中型100成分股為母體，透過高股息率與低波動度兩大條件進行篩選，最終精選40檔個股納入成分股，在追求股息收益的同時，也降低投資組合對高波動個股的曝險，在市場劇烈修正時，較能降低股價大幅震盪對整體績效的衝擊。

至於美股ETF中，統一FANG+經理人林良一表示，雲端巨頭財報重燃AI敘事，具備AI基礎建設變現能力者、硬體發展落後者的分歧擴大。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

道瓊 道瓊指數 國泰

延伸閱讀

15檔股票ETF創高價 00918今年來漲57%居冠

大盤月跌7.5％！高股息ETF逆勢正報酬00961、00939、00918抗震力出列

台股跌破4萬點驚魂！10大抗震ETF出列 00961黑色星期二後唯一收紅

上周三大法人買超第一ETF是這檔！撈逾26萬張00712居次、債券超夯

相關新聞

0050過半是台積電何必間接持有？分散投資平滑未知風險與心理壓力

投資人面對台積電在0050中的重倉比例，應考量分散投資的價值。儘管直接購買台積電能獲利，但ETF具自動調整機制，能有效降低個股風險，並持續擁有市場最優質企業。

這2檔台股ETF規模增1倍 正二最受青睞

台股7月重摔，但投資人對台股ETF熱度不減，整體規模呈現逆勢成長，統計至8月6日94檔台股ETF總規模來到7.5兆元，創下歷史新高，顯示出投資人不畏震盪、越跌越買。

屏東套房＋存股千張00878...目標65歲退休！32歲台北人曝：現在已有243張

一名32歲台北網友在社群發文分享，自己在2022年以63萬元購入屏東套房，預計在台北租屋至65歲退休後再南下養老，並搭配長期存股國泰永續高股息（00878），目標退休前存滿1000張，引起網路熱烈討論。原PO直言：「沒有人會發自內心喜愛勞動，上班只是為了不用上班。」

亞洲獨霸市占近9成！009828強勢攻占電子工業之母 一次打包台日韓最頂級PCB供應鏈

中信台日韓PCB（009828）即將登場，成功整合亞洲頂尖PCB供應鏈，市占率近90%。隨著AI基礎建設需求持續攀升，009828將受益於高階載板供應緊張，成為市場關注焦點。投資者需密切關注募資資訊。

台股高低震盪800點！00955逆勢抗跌漲逾1.2％ 巴菲特「五大商社」價值投資策略再顯優勢

台股今日震盪超過800點，但中信日本商社（00955）逆勢上漲逾1.2%，顯示巴菲特布局的五大商社價值投資策略得到市場青睞。匯市干預穩定日圓，影響日本企業獲利，但五大商社多角化經營模式有助減輕風險。

00981A領軍主動式ETF破兆！規模暴增極受矚目 網：每天要亮牌這樣已很強了

台灣主動式ETF市場所向披靡，規模首度突破1兆元，00981A等產品表現受矚目。分析師提醒投資人需注意基金規模和選股能力，並建議關注長期績效表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。