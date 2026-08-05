聽新聞
0:00 / 0:00

投資ETF 跳脫高配息迷思

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著理財觀念轉變與投資工具普及，台灣ETF市場迎來爆發性成長。主動式ETF與被動式平衡型ETF相繼加入市場，產品陣容愈趨豐富。臺灣證券交易所表示，面對琳瑯滿目的配息型商品，投資人在評估時應回歸投資本質，跳脫「配息率愈高愈好」的迷思，清楚理解配息來源與機制，做出最適合自己的財務決策。

收益平準金本質上是一套為維持配息穩定度而設立的調節機制，並非投資產生的額外獲利。為防範配息機制被過度包裝，主管機關、投信投顧公會及證交所已建立監理與資訊揭露框架，投信業者必須符合明確的門檻條件，才可啟動收益平準金配息，且每日須於投信官網公布ETF的淨值組成，以及每次配息應公告收益來源占比。

此外，今年已有多檔上市主動式ETF採取掩護性買權（Covered Call）策略，透過賣出相對應資產價格具高度相關之選擇權買權，收取權利金並納入配息。雖然權利金收入讓ETF收益來源更多元，但投資人也需留意，當市場大幅上漲時，所承作之選擇權部位可能產生價值損失，進而限縮投資組合的上漲空間。

從理財策略角度來看，評估ETF的關鍵在於成分股的選股邏輯、標的證券所屬產業體質與長期的成長潛力。須特別留意的是，「配息率不等於報酬率」，ETF配息會直接從淨值中扣除，若標的長期無法順利填息，配息僅是資金在個人口袋間移轉，並未實現實質的增長。因此，衡量整體績效時應以結合股息與價差的「總報酬」為核心指標。

針對不同人生階段的財務需求，建議投資人可以了解配息型與累積型（不配息）ETF的差異。需要固定現金流來支應生活開銷的投資人，可以考慮配息型ETF；而專注於長期累積資產的族群，則可考慮累積型（不配息）ETF，讓收益自動再投入以發揮複利效果，同時降低因頻繁配息產生的交易成本與稅務負擔。

證交所表示，若想進一步檢視ETF的配息來源，投資人可善用公開透明的查詢管道。尤其，自今年7月1日起，公開資訊觀測站（MOPS）已新增揭露「賣出選擇權權利金占比」資訊，投資人可透過MOPS的ETF公告，或證交所打造的ETF整合投資資訊平台「e添富」，查閱上市ETF的配息公告資訊及專家觀點，即時掌握產品表現及市場脈動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 ETF 收益平準金

延伸閱讀

8月除息旺季搶息大戰！多檔ETF年化配息率衝破18％…00961總報酬3.78％逆勢抗跌

摩根 00401A 首配息預估0.121元！近三月績效居主動式 ETF 之冠

8月30檔 ETF 除息！00923、00982A 等14檔年化配息率逾10%

大盤震盪00918逆勢抗跌撐盤！杉本揭00919、00713...3檔抗震ETF「合理價」

相關新聞

投資ETF 跳脫高配息迷思

隨著理財觀念轉變與投資工具普及，台灣ETF市場迎來爆發性成長。主動式ETF與被動式平衡型ETF相繼加入市場，產品陣容愈趨豐富。臺灣證券交易所表示，面對琳瑯滿目的配息型商品，投資人在評估時應回歸投資本質，跳脫「配息率愈高愈好」的迷思，清楚理解配息來源與機制，做出最適合自己的財務決策。

每月2萬元0050+QQQM黃金組合資產翻倍！莎莉：5年強賺180%滾出百萬

理財創作者「想退休的莎莉」分享，每月投入2萬元於台灣0050及美國QQQM ETF，5年內可實現資產翻倍，累計報酬率高達180%。0050投資後資產約169萬元，而QQQM則約152萬元，適合小資族進行台美股配置。

8月30檔 ETF 除息！00923、00982A 等14檔年化配息率逾10%

8月台股ETF除息搶先看，根據CMONEY以及各投信官網最新資料顯示，共有30檔台股ETF將在8月除息，總受益人數高達3,947,764人，其中在8月18日除息檔數最多高達20檔，想參與配息的投資人要多留意，最後買進日在8月17日。

0050砸1億已賺1200萬！郭哲榮曝台股雲霄飛車行情：跌破四萬點就是轉折點

分析師郭哲榮於台股雲霄飛車行情中，砸1億元買進0050，近日帳面獲利突破1200萬元。他認為大盤的震盪提供投資者進場良機，建議關注具法人資金回流的個股。

大盤震盪00918逆勢抗跌撐盤！杉本揭00919、00713...3檔抗震ETF「合理價」

近期受國際股市修正、美伊衝突及資金避險等因素影響，台股大盤出現明顯震盪，不少投資人憂心高股息ETF是否會跟著大跌。 對此，財經YouTuber杉本整理市場數據指出，在加權指數下跌約6.04%的背景下，有三檔高股息ETF展現出相對抗跌的防禦效果，包含群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）以及元大台灣高息低波（00713）。

買0050還死等大跌？錯失成本更可怕…兩招破解恐懼與錨定陷阱

許多投資人因等待股價大跌而錯失市場漲幅，導致心理困擾。研究顯示，單筆投資的勝率高達66%至70%，因此建議投資人應考慮直接投入或設置定期定額，以伺機獲利並減少錯失成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。