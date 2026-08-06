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正二ETF也要分散？網笑沒意義 曝真正降低風險方法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看好台股長期走勢，計劃分散在多檔正二ETF投資獲熱議，但許多網友認為配置方式未能真正分散風險，因這些ETF追蹤標的高度重疊，實際風險仍未改變。專家建議應保留現金或低相關性資產以降低槓桿風險。 中央通訊社
網友看好台股長期走勢，計劃分散在多檔正二ETF投資獲熱議，但許多網友認為配置方式未能真正分散風險，因這些ETF追蹤標的高度重疊，實際風險仍未改變。專家建議應保留現金或低相關性資產以降低槓桿風險。 中央通訊社

台股近期持續向上，一名網友在PTT股板表示，看好台股長期走勢，認為槓桿型ETF「正2」是長期持有就能放大報酬的標的，但擔心單壓同一檔風險太高，因此打算將資金平均配置在00631L、00675L、00685L、00663L等4檔正2ETF，各占20%，另外20%配置0050作為防禦，希望藉此達到分散風險效果，詢問網友這樣的配置是否合理。

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，多數網友認為，原PO的配置並沒有真正達到分散風險的目的，因為這幾檔ETF追蹤標的高度重疊，漲跌方向幾乎一致，「都正2在分散什麼」、「這四檔會有一檔跌、其他三檔漲嗎」、「追蹤差不多的標的怎麼分都沒有散」、「這跟買長榮、萬海、陽明分散風險一樣」。

不少網友更以幽默方式調侃，「分散垃圾袋有什麼差異，都還是垃圾袋」、「0050再配006208是不是更分散」、「放不同券商買才是真正分散」、「乾脆分七個帳戶買台積電」，認為只是將相同風險拆成不同商品持有，實際曝險並未改變。

也有不少留言認為，既然看好正2長期表現，就沒必要刻意配置0050，「0050占20%，那直接少買一點正2就好」、「如果真的穩贏，為什麼還要怕風險」、「真正的風險不是ETF，是你自己抱不抱得住」。有網友提醒，當大盤回檔10%以上時，正2跌幅可能超過30%，投資人是否有能力承受波動，才是真正關鍵。

此外，也有較認真的建議指出，若想降低槓桿風險，應保留部分現金或搭配債券等低相關性資產，而不是購買多檔性質相近的正2ETF；另有網友提到，可採取「50%正2、50%現金」方式，透過再平衡控制曝險，比起持有多檔正2更具防禦效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 正二 ETF

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