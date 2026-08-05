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半導體ETF受益人數突破44萬人續創高 半導體ETF打折潮後買點浮現

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意照。圖／AI生成
ETF示意照。圖／AI生成

7月費城半導體指數急跌、從6月22日最高14,655點開始，一路殺至7月17日的11,194點止跌，波段跌幅高達23.6%，國內半導體股也跌得鼻青臉腫，不少投資人擔心半導體股轉入熊市，不過投信法人指出，美國四大雲端巨頭陸續公布最新財報後，AI資本支出金額續增，顯示AI需求暢旺，中長線成長趨勢不變，7月半導體股整體急跌，可視為階段性高點修正觸底，建議投資人著眼AI中長期成長潛力，趁8月股價震盪階段，分批布局半導體相關ETF或基金，掌握股價打折潮後的相對低點，迎接第4季台股作夢行情。

根據集保統計，截至7月31日，國內半導體ETF整體受益人數，最新來到44萬256人，較前一周的43萬8,128人，新增2,128人，再創歷史新高；最新零股人數，也維持約6.5萬人左右，居歷史高檔。若與上月相比，整體半導體ETF受益人數較6月底新增約6.6萬人左右，較去年12月底人數，也大幅增加20萬人，成長率高達84.8%，顯示今年半導體ETF受惠AI浪潮，股價大漲的同時也展現高人氣。

台新臺灣半導體30ETF（00904）經理人張意聆表示，7月半導體股大跌後急彈，反映AI進入獲利驗證期，引發資金流出高資本支出的科技股，半導體股價也陷入修正，不過觀察美科技巨頭最新公布的財報，像CSP雲端龍頭企業，仍維持新增AI資本支出計畫；同時，CSP財報內容中，AI投資也有反映公司獲利成長跡象，顯示科技大廠新增AI投資，有助於持續創造高於資金成本的價值。

張意聆強調，目前科技大廠的AI建置處於技術投資初期，2026年算是爬坡期，對於預估未來AI收入及生產效益將於2027年滯後顯現，預估半導體股價短期內，仍將受高利率、AI商業化驗證壓抑評價，但進入8月起至今年底，只要美國利率緊縮預期降溫，資金壓力緩解，半導體股估值有望快速修復，7月股價下殺應屬正常牛市整理，整體科技股估值修復時點，可能落在今年第4季。

台新投信ETF投資團隊指出，台股8月起持續展開反攻，加權指數重新站回各均線之上，除被動元件與記憶體族群止跌回升後，半導體權值股中的台積電（2330）、聯發科（2454）也同步走強，持續扮演支撐大盤的重要多頭力量，對於具台積電的高含積半導體ETF，股價也有機會隨AI落地題材發威，是掌握第3、4季台股反彈行情的多頭主攻手，值得投資人優先卡位布局。

表：五檔台股含積半導體ETF受益人數表現</p><!--6--><p> 註：採成份股含台積電的半導體ETF為主</p><p> 資料來源：集保、CMoney整理 受益人截至7/31 含積量截至8/4
表：五檔台股含積半導體ETF受益人數表現

註：採成份股含台積電的半導體ETF為主

資料來源：集保、CMoney整理 受益人截至7/31 含積量截至8/4

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 ETF 受益人數

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