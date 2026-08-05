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每月2萬元0050+QQQM黃金組合資產翻倍！莎莉：5年強賺180%滾出百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
理財創作者「想退休的莎莉」分享小資族每月扣款2萬元投資0050與QQQM，透過台美股雙強組合，5年回測展現資產翻倍效果。聯合報系資料照
理財創作者「想退休的莎莉」分享小資族每月扣款2萬元投資0050與QQQM，透過台美股雙強組合，5年回測展現資產翻倍效果。聯合報系資料照

理財創作者「想退休的莎莉」於社群影音中分享，小資族透過月扣2萬元的台美股ETF組合，即可參與市場成長並達到資產翻倍的效果。

影音中透過5年的定期定額歷史數據進行回測說明：

在台股部分，若選擇元大台灣50（0050），每月定期定額投入1萬元，投資5年後的總報酬率達180%，累積總資產約為169萬元。

美股部分則搭配追蹤納斯達克100指數的QQQM（Invesco NASDAQ 100 ETF），同樣以每月定期定額1萬元進行投資，5年總報酬率為87%，累積總資產約為152萬元。

針對QQQM這檔標的，「想退休的莎莉」特別補充說明，QQQM可視為「低價版的QQQ」，兩者持有的成分股幾乎相同，但QQQM具備更低的內扣費用，有助於長線投資人降低整體持有成本。

她表示，將0050與QQQM進行組合，能夠同時參與台灣優質企業與美國科技股的長期成長，對新手投資人而言，是兼具簡單性與易執行性的台美股資產配置策略。

◎感謝 想退休的莎莉 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 QQQM ETF 資產 報酬率

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