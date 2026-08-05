8月30檔 ETF 除息！00923、00982A 等14檔年化配息率逾10%

8月台股ETF除息搶先看，根據CMONEY以及各投信官網最新資料顯示，共有30檔台股ETF將在8月除息，總受益人數高達3,947,764人，其中在8月18日除息檔數最多高達20檔，想參與配息的投資人要多留意，最後買進日在8月17日。

進一步觀察，包括群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣科技龍頭（00881）、主動群益台灣強棒（00982A）、中信關鍵半導體（00891）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、兆豐藍籌30（00690）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動摩根台灣鑫收（00401A）等14檔預估年化配息率逾10%，市場法人表示，配息率與股價表現都不錯的，將是最有希望可以息利雙收的台股ETF，投資人可多留意相關投資契機。

ETF理財達人表示，8月除息的台股ETF中，以00891預估年化配息率最高，另外值得一提的是主動式的00982A第五次配息，預估每股配發金額0.64元，預估年化配息率近12.52%，寫下季配型主動式台股ETF新高紀錄，過去四季配息後的填息表現來看，次次填息外，平均經歷天數僅12天，配息力與填息力俱佳。

此外，市值型的00923已連續7次配息，自去年起便保有配息步步高的趨勢，今年更兩度調高配息金額，最新一次每股配息3.05元，相較前次成長78%，預估年化配息率逾15%，配息水準堪比高股息ETF，且次次填息的紀錄，讓投資人實現價差、股息雙頭賺的期望，相當適合期待參與台股多頭行情、也想享受較高殖利率的投資人。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，台股近期劇烈震盪，但融資去槓桿籌碼出清完成，加上AI財報獲利兌現驗證，CSP至半導體大廠CAPEX全鏈上修，後市來看，在台灣經濟成長動能保持穩健下，對台股後市不看淡。預期在市場秩序逐漸恢復後，仍能重拾過去成長動能，可逢低分批布局中長線趨勢標的。

群益台ESG低碳50 ETF （00923）經理人邱郁茹表示，台股明年的企業獲利成長達30%，高於美國、日本等股市，加上全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢。而龍頭股具體質強勁、獲利前景明朗、長期報酬率優於中小型股等優勢，面對近期股市震盪，投資者可優先布局聚焦龍頭股的市值型台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。