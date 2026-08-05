0050砸1億已賺1200萬！郭哲榮曝台股雲霄飛車行情：跌破四萬點就是轉折點

分析師郭哲榮於今日發表最新盤勢看法，指出台股近期走勢猶如雲霄飛車，經歷了一週先暴跌5000點、隨後一週又暴漲近5000點的劇烈震盪。

針對大盤與總經觀察，郭哲榮表示，台股日前跌破40000點大關、下探至39384點低點當天，他即公開宣布砸下1億元資金買進元大台灣50（0050）。 隨後隨著台股強勢反彈超過5000點，該筆0050投資部位在不到一週時間內，帳面獲利已突破1200萬元。

郭哲榮進一步分析近期大盤轉折，提到在上周末台指期夜盤一度重挫逾千點、市場普遍恐慌喊跌之際，他即預測周一台股不會崩盤且有機會逆勢翻紅，並精準預判周二大盤將轉為拉回收黑。

他認為，面對大盤的劇烈震盪與修正，對準備充分的投資人而言反而是難得的進場機會，建議可關注具備跌深、籌碼轉強與法人資金回流特質的標的。

此外，在個股操作方面，郭哲榮也提及包含精材、帆宣及國巨等近期出現顯著反彈與漲停表現的持股，同時留意環球晶、中美晶等拉回尋求低點佈局的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。