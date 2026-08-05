美韓 AI 大聯盟成形 大華韓國 KOSPI 50 ETF 獲基本面利多

全球AI算力浪潮迎來歷史性的重磅盟約！大華銀投信表示，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）與韓國第三大財閥SK集團（SK Group）正式宣布擴大戰略合作夥伴關係，雙方已簽署意向書（LOI），將共同展開規模超過5,000億美元的龐大合作計畫。這項合作範圍全面橫跨下一代AI記憶體供應、巨型AI工廠建置與國家級AI基礎建設，不僅震撼全球半導體與科技產業，更象徵美韓「AI算力黃金鐵三角」的戰略綁定進入全新境界，為募集中的大華韓國KOSPI 50（009829）注入最為堅實的基本面利多 。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50 （009829）經理人郭修誠指出，從這次NVIDIA與SK集團的合作規模來看，全球科技巨頭的AI競逐已正式從過往單純的「購買GPU晶片」模式，全面演進為整合加速運算、系統、軟體、HBM記憶體與AI工廠（AI Factory）的「整體基礎建設生態系競爭」。SK海力士作為高頻寬記憶體的絕佳供應商，其HBM4晶片被直接整合進NVIDIA最先進的Vera Rubin算力架構之中，這意味著韓國半導體產業已不再只是傳統的代工或記憶體製造商，而是全球AI大腦不可或缺的「記憶庫與核心組件」。

郭修誠表示，SK Telecom建置高達2GW規模的AI工廠，更是全球亞太地區極具指標性的超級算力中心，展現出SK集團從上游先進記憶體研發製造（SK海力士），到下游巨型AI雲端基礎建設（SK Telecom）的完整一條龍布局。

郭修誠指出，SK 集團作為韓國KOSPI 50指數的核心權重代表企業，這次與NVIDIA簽署逾5,000億美元的長期合作，再次印證韓國頂尖藍籌企業在全球供應鏈中的不可替代性。值得注意的是，當前韓國半導體與藍籌股仍處於價值窪地，本益比遠低於美股與台股同業，但在「NVIDIA巨額長約護航」、「外資持股突破五成」及韓國政府大力推動「企業價值提升計畫（Value-Up）」的推波助瀾下，長線評價重估（Re-rating）的爆發力極其驚人。

大華韓國KOSPI 50（009829）精準鎖定韓國前50大旗艦藍籌企業，成分股高度集中布局於SK海力士與三星電子等AI半導體巨頭。隨著美韓AI算力盟約正式締結、數千億美元長約護航獲利基本面，009829發行價格僅10元親民價， 8月3日（周一）至8月7日（周五）強勢募集，將是投資人參與全球AI超級周期、卡位美韓科技巨頭共榮紅利的便捷投資管道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。