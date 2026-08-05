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買0050還死等大跌？錯失成本更可怕…兩招破解恐懼與錨定陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
許多投資人想買0050卻死等大跌，往往陷入錨定效應與錯失成本，建議透過「直接單筆投入」或「時間機制分批進場」讓資金歸隊發揮複利效益。中央社
許多投資人想買0050卻死等大跌，往往陷入錨定效應與錯失成本，建議透過「直接單筆投入」或「時間機制分批進場」讓資金歸隊發揮複利效益。中央社

許多投資人想加碼元大台灣50（0050），卻總想著「等拉回再買」，結果往往跌入錯失漲幅的陷阱。

假設0050股價100元時決定等大跌10%（90元）再進場，不料市場一路漲到130元才修正10%至117元；這時就算真的等到大跌，買進價格依然比最初猶豫不買的100元貴上17%。

這種等待策略還會帶來心理上的雙重折磨...當市場持續大漲時，手握現金只能眼睜睜看著資產噴出，面臨強烈的錯失恐懼；而當市場終於大跌時，整體氣氛極度悲觀，投資人又容易心想「搞不好還會更低」而遲遲不敢出手，最終兩頭空。

對於大額資金而言，「死等大跌」容易買貴，而「每月小額定期定額」對大部位資產的拉升效益又非常有限。

實務上若要兼顧資金效益與心理壓力，主要有兩種處理方式：

單筆直接投入

根據歷史數據統計，在台股或美股這種長期向上的市場中，「直接單筆進場」擊敗「分批或等拉回」的機率高達66%至70%。原因在於越早讓資金留在市場中運作，越能完整發揮複利效果。

採「時間機制」分批進場

若無法克服買在最高點的心理壓力，可以拋開股價高低，設定未來6至12個月，不管漲跌在固定日期把預計加碼的資金平均砸入。

這樣既能減輕一次性投入的焦慮，也能順利讓大額本金歸隊發揮複利威力，完美破解「等大跌才買」最常遇到的「錨定效應陷阱」與「錯失成本」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 恐懼 漲幅 大盤

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許多投資人因等待股價大跌而錯失市場漲幅，導致心理困擾。研究顯示，單筆投資的勝率高達66%至70%，因此建議投資人應考慮直接投入或設置定期定額，以伺機獲利並減少錯失成本。

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