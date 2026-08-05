大盤震盪00918逆勢抗跌撐盤！杉本揭00919、00713...3檔抗震ETF「合理價」

近期受國際股市修正、美伊衝突及資金避險等因素影響，台股大盤出現明顯震盪，不少投資人憂心高股息ETF是否會跟著大跌。

對此，財經YouTuber杉本整理市場數據指出，在加權指數下跌約6.04%的背景下，有三檔高股息ETF展現出相對抗跌的防禦效果，包含群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）以及元大台灣高息低波（00713）。

三大高股息ETF風格拆解：抗震與選股策略大不同

杉本分析，三檔高股息ETF之所以能在市場震盪時繳出不同表現，核心在於背後的產業配置與投資風格：

00713：產業配置相當均衡，涵蓋金融、電信、食品、半導體與貿易百貨等。因持股分散、波動較低，具備攻守兼備特性，適合追求穩健與降低波動的投資人。 00919：金融保險類股比重接近五成，防禦屬性相對較強。由於金融股佔比高，未來績效將與金融產業的景氣循環高度相關。 00918：為三檔中科技權重最高者，除電腦周邊設備外，亦涵蓋航運與半導體。當AI與電子產業景氣向上時，較具備成長動能，但波動相對偏高。

續航力與配息穩定度解析

對於投資人最擔心的「停配」或「斷糧」疑慮，杉本精算資本損益平準金與收益平準金後表示，由於近期成分股換股時獲得不少價差，三檔ETF的可分配收益均相當充裕：

00919：可分配投資收益達3.07元，扣除本季配息1元後，至少到未來三季均能維持穩定領息。 00918：可分配收益為3.7元，扣除本季配發1.26元後，仍可穩定配息三次。 00713：可分配收益高達6.63元，扣除本季配發1元後，自2026年Q3起仍可穩定配發六次股息。

避開二代健保扣繳門檻

在稅務與成本控管方面，二代健保補充保費僅針對「54C股利獲益所得」且單次達2萬元以上徵收。

杉本指出，00919與00918最新一期的配息組成多為財產交易所得，54C佔比為0%，因此暫無張數限制。

00713的54C佔比則約20%，建議持股不超過100張（約606.5萬元），即可有效避免被扣繳二代健保。

最後，杉本揭露三檔ETF目前的估值狀況與合理價格區間：

00919：目前股價29.05元，合理價落在25.6元。 00918：目前股價31.99元，合理價落在26.5元。 00713：目前股價60.6元，合理價落在50.7元。

杉本強調，目前三檔高股息ETF的股價均高於合理區間位階。

他提醒投資人，若大盤整體下修或企業獲利放緩，ETF的配息與股價皆可能同步回檔，因此切勿一次性將資金完全投入，務必保留部分現金作為後續彈性配置，才是長遠的存股上策。

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