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台股大漲千點仍有人避險？台灣50反一成交量衝前五 零股成交第一0050

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股5日開高走高，盤中一舉收復月季線大關，投資人也積極搶買ETF，盤中成交量前五大有四檔都是ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾39萬張排名第一、元大台灣50正2（00631L）逾35萬張排名第三、主動統一升級50（00403A）逾31萬張排名第四，以及元大台灣50反1（00632R）逾28萬張排名第五。其他個股為群創（3481）逾36萬張排名第二。ETF仍是投資人搶買的熱門標的。

不過零股的成交狀況截然不同，盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有608萬，華邦電（2344）有360萬，欣興（3037）有328萬，台積電（2330）有311萬，南亞科（2408）有207萬，僅一檔ETF，除了護國神山台積電，其他都是記憶體、PCB等熱門個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

零股 台股 成交量

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