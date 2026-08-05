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凱基00981T 八月配息出爐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF （00981T）迎來掛牌上市以來第八次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.082元，預計8月18日除息，9月11日發放，有意參與除息的投資人，8月17日為最後買進日。

美國聯準會FOMC7月例會甫落幕，會議決議政策利率按兵不動符合市場預期，不過，這次出現三位聯準會官員主張升息而投下反對票，凱基投信表示，這次FOMC會議結果顯示聯準會針對貨幣政策的內部分歧正開始升溫，加上通膨上行壓力尚未解除，預期聯準會年底前升息機率升高。惟目前市場價格已

充分反應升息預期，且美國經濟穩健擴張，勞動市場穩定，AI趨勢主軸也未見反轉跡象，即便升息難免帶來金融市場波動，但對股市上升趨勢不致造成顯著影響。

凱基雙核收息平衡ETF（00981T）研究團隊表示，7月聯準會雖維持利率不變，但市場卻鷹派解讀聯準會的態度，帶動長天期公債殖利率彈升，美國公債殖利率創下2007年來新高，加上科技巨頭資本支出財報引發疑慮，在在成為估值重估的壓力源；當前市場自發性緊縮，將使短線股市較為震盪，建議做好資產配置，應對政策不確定性所導致的市場波動，透過不同資產、區域的適度配置，達成分散風險的效果。

債券部分，平衡凱基雙核收息ETF（00981T）研究團隊指出，聯準會逐步移除前瞻指引的作法將使長天期公債利率波動上升；為避免承擔過高的利率波動風險，建議債券選擇以中短天期債券為主，並聚焦中段信用評等（信評A~B）的信用債，以兼顧債券收益效果提升，以及避免過度承擔信用風險。

股票部分，歷經極端震盪的一周，平衡凱基雙核收息ETF（00981T）研究團隊表示，短線上波動壓力恐升高，短線觀察指標可留意資金是在類股間輪動還是全面撤守，以及經理人持股水位等技術指標是呈現多空拉鋸或是已明顯向單邊傾斜；長線來看，當前的回檔修正的是「價格」，而不是「價值」，AI產業革命所帶動的生產力提升與經濟成長趨勢並未反轉，獲利能見度較高的台美AI供應鏈族群仍是投資主軸；逢低分批佈局、股債及區域平衡配置，以因應市場波動升高所帶來的挑戰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 月配息 除息

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