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股市起伏免驚慌！勞工專屬「ETF」 勞退自提保本保息

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部提醒，每月自提勞工退休金，如同加碼一檔專屬勞工的「勞工ETF」—不僅享有穩健的投資收益，更具備節稅優惠與政府二年期定存利率的保證收益。（路透）
勞動部提醒，每月自提勞工退休金，如同加碼一檔專屬勞工的「勞工ETF」—不僅享有穩健的投資收益，更具備節稅優惠與政府二年期定存利率的保證收益。（路透）

近期全球金融市場劇烈震盪，勞動部特別提醒，面對不確定的經濟環境，勞工們更要提早為退休生活做準備。透過每月自願提繳勞工退休金，如同加碼一檔專屬勞工的「勞工ETF」—不僅享有穩健的投資收益，更具備節稅優惠與政府二年期定存利率的保證收益。

新制勞退自提，就是「保本、保息、保證有」的退休金，才能打造退休後穩固安心的財務防護網。

依《勞工退休金條例》第14條規定，凡是勞工、受委任工作者、實際從事勞動之雇主及自營作業者，都可以在每月工資或是執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金。自提之金額不僅可從當年度個人綜合所得總額全數扣除，每年還可參與基金投資收益分配。越早開始存，未來領更多。

面對市場波動也無須擔心，勞工退休金個人專戶依法享有不低於當地銀行二年期定存利率的保證收益，勞工年滿60歲後，即可請領專戶本金及收益。讓參加自提的勞工既能節稅，又能讓資產穩健成長，退休生活更安心。

受僱勞工若想參加提繳，可向雇主表達意願，並由雇主向勞工保險局申報並代為繳納。提繳率可在6%內彈性調整，一年內最多可調整二次，亦可視需求隨時停繳，讓勞工資產運用更彈性。

勞動部也特別提醒，依2026年8月1日修正生效之《勞工退休金條例施行細則》第21條規定，勞工如向雇主提出申請自願提繳退休金，雇主不得拒絕。

若雇主拒絕，勞工可逕向勞保局辦理申報提繳，並應由雇主收取後向勞保局繳納；雇主若未按時繳納，將依《勞工退休金條例》第53條規定加徵滯納金，讓勞工權益獲得完整保障。

勞工可善用勞動部建置的「勞工個人退休金專戶試算表」試算未來可累積的退休金；亦可透過勞保局提供的多元管道，以行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證或勞動保障卡等至勞保局e化服務系統，或到各地辦事處臨櫃查詢專戶狀況，輕鬆掌握退休資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

勞退自提 ETF 股市

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