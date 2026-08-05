國巨要回1000了？00403A低檔砍完又買回 網點名00981A操作超漂亮

台股主動式ETF持續積極調整持股。根據8月4日統計，20檔台股主動ETF合計買進136億元、賣出15億元，單日買賣超高達122億元。其中，欣興、台積電、聯發科位居買超前三大標的，市場資金持續回流電子股。

買超方面，欣興獲買超32.87億元居冠，台積電買超27.98億元排名第二，聯發科也獲加碼16.7億元。此外，健策、旺矽、緯創、日月光投控、國巨、貿聯-KY及緯穎也都名列買超前十。

相較之下，台達電、致茂、漢唐成為主要調節對象，其中台達電遭賣超13.82億元最多，致茂賣超13.36億元居次。聯電、臻鼎-KY、頎邦、禾伸堂、穎崴、研華及鈊象，也都出現在賣超榜。

不少網友把焦點放在主動ETF操盤策略，尤其00405A與00403A討論度最高。有網友直言「00405A砍國巨最厲害的是還砍在上周四，直接砍在阿呆谷」，也有人認為「00403A低點大砍國巨，現在漲了又買回來」，質疑追高殺低的操作方式。

不過，也有網友替部分操盤團隊緩頰，認為「00981A操作很漂亮」，另有人看好國巨後市表示「國巨基本面又沒什麼問題」、「國巨短期本來就殺過頭」，甚至喊出「國巨回800」、「00981能讓國巨回1000那就真的神」。隨著主動ETF持續調整持股，相關換股動向也成為市場觀察焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。