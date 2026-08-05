快訊

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

民調／賴清德滿意度44.7%略回升 卓榮泰不滿意度居半年高點

聽新聞
0:00 / 0:00

009826不配息免二代健保！前十大持股含台積電…楚狂人剖析全球指數9％年化報酬真相

聯合新聞網／ 玩股網
楚狂人分析009826持股以美國科技股為主且費用率較VT高，但具備台幣交易與省去美股遺產稅優勢，適合追求全球保底與長線穩健的投資人。記者曾原信／攝影
楚狂人分析009826持股以美國科技股為主且費用率較VT高，但具備台幣交易與省去美股遺產稅優勢，適合追求全球保底與長線穩健的投資人。記者曾原信／攝影

財經專家楚狂人於影音節目中，分析標榜能以台幣「一鍵買下全世界」的新掛牌ETF貝萊德世界股票（009826），探討其優缺點、費用結構及適合的投資族群。

楚狂人指出，根據MSCI統計，全球股市（MSCI World）從1987年底至今近40年間，年化報酬率約為8%至9%。009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，從全球大、中、小型股中篩選市值與流動性，並依流通市值加權與限制單一國家上限，每年9月調整持股，被市場稱為「台版VT」。

針對持股結構，楚狂人提醒，009826並非平均配置於全球，其中美國即佔比62.7%，第二名日本佔5.6%，台灣則以3.2%位居第四；產業方面，資訊科技佔31.4%，若加上通訊服務（如Alphabet、Meta）與非必需消費（如亞馬遜），實際科技曝險更高。

前十大成分股除台積電（1.77%）與三星外，其餘八家皆為美國科技巨頭，本質是以美國科技股為核心再分散至全球的組合。

在費用與稅務方面，009826為不配息商品，股息直接留於基金內部再投資，投資人可免去再投入的繁瑣程序與二代健保補充保費，但基金收到各國股息時仍會被來源國扣繳（如美股源頭稅30%）。

費用率部分，009826總計費用率初期為0.6%（規模放大後最低可降至0.5%），相較美股VT的0.06%高出不少；然而楚狂人補充，台灣人持有VT需考慮複委託、換匯、匯款成本及超過6萬美元的美國遺產稅問題，009826則是用較高費用換取台幣交易便利與遺產處理單純化。

對於報酬預期，楚狂人以72法則推算，8%年化報酬率約9年可使本金翻倍；若採定期定額，9年年化平均報酬率約落於4.86%。

他認為，若投資人自行操盤績效不佳，或是資金規模大且追求穩健保底，009826是相當適合的被動配置；但若小資金投資人渴望翻身，單靠4%至8%的報酬可能不夠積極。

他也提到，若將Nasdaq或費半等積極型標的搭配中期債或綜合債進行六四股債配，回測2009年至2026年17年間的績效，表現甚至優於單純持有全球股票指數。

◎獲「玩股網」授權改寫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 不配息 MSCI ETF 2330台積電 VT

延伸閱讀

0050這時買不會本多終勝！陳嘉偉警告十年線正乖離史上最大：恐20年難解套

鴻海300以下都不貴？營收營益率雙創新高 專家：大盤回檔殺評價不是殺獲利

國巨*（2327）獲利創高股價卻腰斬！網曝原因：市場殺的是估值不是基本面

0050站回月線再進場！他棄正二改買原型 網力挺：想買就買怎麼輸？

相關新聞

國巨要回1000了？00403A低檔砍完又買回 網點名00981A操作超漂亮

台股主動式ETF持續調整，8月4日買進達136億元。欣興、台積電、聯發科成為資金流入主力，國巨則受矚目。00405A與00403A的操作引發網友討論，部分人樂觀期待國巨回升至1000。

009826不配息免二代健保！前十大持股含台積電…楚狂人剖析全球指數9％年化報酬真相

財經專家楚狂人分析新掛牌ETF「主動iShares世界股票（009826）」，年化報酬率接近9%。該基金不配息，適合希望簡化投資與免二代健保的投資人，但費用率較高。前十大持股中美國科技股佔主導。

0050站回月線再進場！他棄正二改買原型 網力挺：想買就買怎麼輸？

近期，一名網友在PTT發文，決定將資金轉回台股，買進元大台灣50（0050），理由是台股連續收紅並重新站上月線。原PO採取低風險策略，並表示若指數突破46000點會再加碼，惹來網友熱烈討論。

月月配進化版！用0056+00980A+00919 朱岳中揭密：兼顧高配息與抗跌暴漲

台股面臨外資賣超壓力，財經教授朱岳中指出，應選擇抗跌與反彈力強的主動式ETF，如00980A，其近三個月報酬46.38%且具穩定配息功能，為投資人提供良好配置選擇。

009826上市第二天持股大剖析！成分股達1600檔、涵蓋全球38個市場

這篇探討009826公布的8月3日的持股。 因為貝萊德台灣提供的excel檔案，不像美國或歐洲，有完整的市場區分，所以閱讀起來很困難，沒可能自己一個一個下去區分，而ai解讀則容易不太精確。 這邊只能說一下重點： 1、現股+ETF共1505支，其中9支是ETF，包括 印度、巴西、西班牙、沙烏地、A股、泰國、阿聯、馬來西亞、印尼，所以實股是1496支。 這個直接持股數字已經超過富邦東證，成為台灣上市ETF最多的。 2、ETF共佔3.3%多，不算很多，雖然大多費用率在0.5%-1%之間不算低，公開說明書有寫說自家ETF可以減少經理費，但具體減少多少不確定，但以這個佔比來說，無論如何影響總費用率會在0.02%以下。

00878本季加碼爆配1.01元會斷糧？達人拆解淨值組成：免擔心下次配不出

天呀！00878大放送，最新配息有1.01元...算下來，年化殖利率12.4%！謝謝00878讓我的領息生活這麼幸福。 只是我發現好像不少大大擔心，這次發這麼多，下次會不會就「斷糧」了？配多會緊張、配少也會擔心。 但我想有這個反應也是正常的，因為上一季的0.66元是歷史新高，結果這次直接加碼超過50%，一次多出這麼多，所以我也跟著好奇到底怎麼了？ 我去看一下，00878目前的淨值組成：收益平準金：1.22元、資本損益平準金：16.45元。 看

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。