009826不配息免二代健保！前十大持股含台積電…楚狂人剖析全球指數9％年化報酬真相

財經專家楚狂人於影音節目中，分析標榜能以台幣「一鍵買下全世界」的新掛牌ETF貝萊德世界股票（009826），探討其優缺點、費用結構及適合的投資族群。

楚狂人指出，根據MSCI統計，全球股市（MSCI World）從1987年底至今近40年間，年化報酬率約為8%至9%。009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，從全球大、中、小型股中篩選市值與流動性，並依流通市值加權與限制單一國家上限，每年9月調整持股，被市場稱為「台版VT」。

針對持股結構，楚狂人提醒，009826並非平均配置於全球，其中美國即佔比62.7%，第二名日本佔5.6%，台灣則以3.2%位居第四；產業方面，資訊科技佔31.4%，若加上通訊服務（如Alphabet、Meta）與非必需消費（如亞馬遜），實際科技曝險更高。

前十大成分股除台積電（1.77%）與三星外，其餘八家皆為美國科技巨頭，本質是以美國科技股為核心再分散至全球的組合。

在費用與稅務方面，009826為不配息商品，股息直接留於基金內部再投資，投資人可免去再投入的繁瑣程序與二代健保補充保費，但基金收到各國股息時仍會被來源國扣繳（如美股源頭稅30%）。

費用率部分，009826總計費用率初期為0.6%（規模放大後最低可降至0.5%），相較美股VT的0.06%高出不少；然而楚狂人補充，台灣人持有VT需考慮複委託、換匯、匯款成本及超過6萬美元的美國遺產稅問題，009826則是用較高費用換取台幣交易便利與遺產處理單純化。

對於報酬預期，楚狂人以72法則推算，8%年化報酬率約9年可使本金翻倍；若採定期定額，9年年化平均報酬率約落於4.86%。

他認為，若投資人自行操盤績效不佳，或是資金規模大且追求穩健保底，009826是相當適合的被動配置；但若小資金投資人渴望翻身，單靠4%至8%的報酬可能不夠積極。

他也提到，若將Nasdaq或費半等積極型標的搭配中期債或綜合債進行六四股債配，回測2009年至2026年17年間的績效，表現甚至優於單純持有全球股票指數。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。