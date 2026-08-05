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0050站回月線再進場！他棄正二改買原型 網力挺：想買就買怎麼輸？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友因美股漲幅過大、匯率站上32字頭，轉向加碼0050，並設定跌破月線停損、站上季線及46000點後再投入第二批資金，引發「追高」與「長期持有」兩派論戰。本報資料照片
有網友因美股漲幅過大、匯率站上32字頭，轉向加碼0050，並設定跌破月線停損、站上季線及46000點後再投入第二批資金，引發「追高」與「長期持有」兩派論戰。本報資料照片

一名網友在PTT發文表示，近期新台幣匯率來到32字頭，加上美股已經漲到超出自己的加碼價位，因此暫停追加美股部位，改把資金轉回台股，開始進場買進元大台灣50（0050）。

原PO指出，台股經歷大跌後已連續收出三根紅K，並重新站上月線，因此決定開始撿0050。他原本考慮直接買進元大台灣50正2（00631L），但看到日前大盤一根漲停後，反而讓追槓桿ETF的熱血稍微冷卻，最後選擇風險相對較低的0050。

操作策略方面，原PO設定再度跌破月線就賣出，美股原有部位則繼續持有。他也透露，前一波大跌時已加碼微軟、亞馬遜、輝達槓桿ETF、半導體ETF及Google等美股，投入金額約800萬元；若台股後續站上季線三天、指數突破46000點，才會再投入第二批資金。

文章曝光後，不少網友質疑這種操作是在追高，留言直呼「之前大跌不加現在才想加….」、「9x時不上車，100多喊上車....」，還有人認為0050更適合長期持有，反問「0050看線買賣有比buy&hold賺嗎」。

不過也有網友替原PO緩頰，指出0050先前高點約112元，目前100元出頭未必算高，留言表示「0050想買就買一直買怎麼輸」、「下殺3000點也不過打個哈欠得事，0050就是無聊但賺錢」。這場討論也再次反映，面對同一檔0050，有人選擇看線進出，也有人認為持續買進、長期放著才是最簡單的做法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 ETF

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