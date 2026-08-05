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秒填息又爆漲3％！00400A第二次除息配0.12元 投資人單月爽領0.88％息利雙收

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
受美股與亞股大漲激勵，00400A除息0.12元強勢上演一日秒填息且盤中漲逾3%，展現主動選股的抗跌與反彈動能。（中央社）
受美股與亞股大漲激勵，00400A除息0.12元強勢上演一日秒填息且盤中漲逾3%，展現主動選股的抗跌與反彈動能。（中央社）

台股挾量收復月線及季線失土，盤中多方朝45K發動攻勢，帶動5日除息的主動國泰動能高息（00400A）也上演秒填息行情，每受益權單位除息0.12元，單月配息殖利率為0.88%，投資人息利雙收，將於8月31日領到息收。

昨日油價大跌、美債殖利率回落，加上Palantir等財報利多，推動科技、半導體與工業股漲幅擴大，標普500指數與道瓊指數同步刷新高點，終場道瓊指數上漲1.71%、標普500指數上漲1.79%、Nasdaq指數上漲2.59%，費城半導體指數大漲6.55%，激勵今日亞股也紛紛走揚，日韓股市盤中漲逾3%，台股盤中也大漲超過1,500點或3.5%。

主動國泰動能高息盤中漲幅超過3%，此次為掛牌來第二度除息，連續兩次每受益權單位都配發0.12元，換算單月配息殖利率都在0.8%，且配息來源都屬於已實現資本利得，連續兩次上演一日填息。

截至昨日，主動國泰動能高息總持股為52檔，前十大依序為台積電8.19%、聯發科6.25%、台光電5.15%、旺矽4.83%、致茂4.49%、奇鋐4.36%、緯穎4.34%、欣興4.25%、川湖3.69%、健策3.52%。

主動國泰動能高息採主動式選股策略，結合「高股息」與「成長動能」雙核心概念，選股首先聚焦台灣市值前40%、近四季EPS維持正成長的優質企業，再從近一年股息率、股息金額位居市場前半的個股，較有機會兼顧股息收益與企業競爭力。

此外，投研團隊也會透過基本面研究、產業趨勢分析及財務預估，優先布局具備獲利成長潛力與股價動能的企業，同時排除近一年營收與獲利率皆落後市場後20%的公司，以降低基本面轉弱風險，透過主動汰弱留強與動態調整持股，追求資本成長與收益兼具的投資成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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