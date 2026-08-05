月月配進化版！用0056+00980A+00919 朱岳中揭密：兼顧高配息與抗跌暴漲

台股創下驚奇7月，外資7月賣超台股7389億元新台幣，創史上單月最大賣超，亦遠超去（2025）年全年的5995億元，引發投資人擔憂外資是否看空台股？財經教授朱岳中近日在節目中表示，觀察外資雖持續偏空，但近期買超前十名多為主動式ETF，顯示持續透過ETF布局台股，且其實外資賣超是散戶「加碼訊號」，賣超3個月、6個月或1年，上漲機率皆逾7成。

財經教授朱岳中在節目《錢線百分百》中表示，外資賣超時市場震盪難免，此時挑選ETF首重「抗跌+反彈」，不只要在修正時跌得少，更要在市場回穩時迅速反彈。以去年上市、具參考價值的主動式ETF而言，截至7月底僅主動野村臺灣優選（00980A）及主動安聯臺灣高息（00984A）近3個月仍為正報酬，其中今年以來00980A含息報酬達46.38%，遠高於00984A的34.9%。

朱岳中分析去年上市的主動式ETF表現，其中00980A今年以來含息報酬率高達46.38%，優於同期其他主動式ETF。圖／擷取 錢線百分百 YT

而真正考驗投資人的7月份，主動熱門ETF表現亦屬00980A跌-13.85%表現最優，其次為主動統一升級50（00403A）-17.04%、主動統一台股增長（00981A）-18.34%、主動群益台灣強棒（00982A）-18.37%及主動復華未來50（00991A）-22.55%，顯示其抗跌能力。

朱岳中剖析00980A於7月表現相對抗跌（-13.85%）的主因，在於靈活減碼跌深族群並加碼相對強勢的AI伺服器供應鏈。圖／擷取 錢線百分百 YT

朱岳中表示，主動式ETF抗跌的主要原因來自靈活選股，舉例而言，被動元件在近2週下跌3成，主動式ETF平均配置4%該類股，但00980A僅持有2%，00981A及00991A皆持有國巨6%以上，遠高於平均；而設備廠務近2週下跌8.1%，主動式ETF平均配置2.8%，但00980A則未配置相關個股；透過降低跌深族群，反手提高相對強勢的族群比重如AI伺服器供應鏈如川湖，成功避開下跌，反彈力亦優於大盤。

朱岳中進一步分析，若喜歡息收又不想放棄報酬率，00980A配息表現不輸高股息ETF，可同時兼顧淨值成長。

財經教授朱岳中說明將00980A納入自組月月配組合（0056+00980A+00919），近1年報酬率可提升至89%，並指出最新配息0.638元的最後買進日為8月17日。圖／擷取 錢線百分百 YT

若將00980A納入季配息ETF「自組月月配」，可採「0056+00980A+00919」，將00878替換為00980A，近1年報酬率即可從70%提升至89%，年化配息率則維持約11.6%。

00980A已公布最新配息金額為0.638元，年化配息率12%，最後買進日8/17，除息日8/18，配息發放日為9/11。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。