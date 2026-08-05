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009826上市第二天持股大剖析！成分股達1600檔、涵蓋全球38個市場

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826上市第二天持股已相當完整，現股與ETF合計約1505檔，涵蓋約1600檔成分股並跨38個市場，整體曝險接近100%。聯合報系資料照
009826上市第二天持股已相當完整，現股與ETF合計約1505檔，涵蓋約1600檔成分股並跨38個市場，整體曝險接近100%。聯合報系資料照

這篇探討貝萊德世界股票（009826）公布的8月3日的持股。

因為貝萊德台灣提供的excel檔案，不像美國或歐洲，有完整的市場區分，所以閱讀起來很困難，沒可能自己一個一個下去區分，而ai解讀則容易不太精確。

這邊只能說一下重點：

1、現股+ETF共1505支，其中9支是ETF，包括 印度巴西西班牙、沙烏地、A股、泰國、阿聯、馬來西亞印尼，所以實股是1496支。

這個直接持股數字已經超過富邦東證，成為台灣上市ETF最多的。

2、ETF共佔3.3%多，不算很多，雖然大多費用率在0.5%-1%之間不算低，公開說明書有寫說自家ETF可以減少經理費，但具體減少多少不確定，但以這個佔比來說，無論如何影響總費用率會在0.02%以下。

3、ETF的持股有好幾百支，但其中是SP TIP持股的大約120支上下，所以目前總共涵蓋指數的股票大約會在1620左右。

4、之前講到現金部分佔30%是我誤會，這是因為剛剛才買進各國股票，還未交割，所以還持有30%的美元，過一兩天就會換成各幣並付出去。

實際持股部位約98%，現金近1%多，但還持有3支期貨（標普500、歐澳遠東、新興市場），有1%多的佔比，補回來之後曝險就接近100%。

5、下圖是官網的幾大市場佔比，但注意這部分是有算ETF間接持有的部分，但沒有計算期貨間接投資的部分。

6、讓ai估算之後（雖然努力確認，但說不定還有錯），如果不考慮期貨的涵蓋，只加上ETF間接投資的部分。

在指數的49個市場中，有11個市場缺席，包括已開發的葡萄牙，以及新興市場的卡達、科威特、土耳其、波蘭、匈牙利、捷克、智利、哥倫比亞、埃及、菲律賓，也就是涵蓋38個市場，之前ETF說「涵蓋近40個市場」目前也的確是如此。

7、依AI計算（可能不精確），美國的持股有520個之外，其他市場持股都小於100（日股有98個排第2）。

整體來說，才上市第二天，就能涵蓋2200多檔中的1600檔成分股是很不錯的，目前還少了11個市場是比較可惜（但這些市場的指數成分股票也大多只有幾支，不算多，最多的是波蘭的10支），整體來說是值得滿意的內容。

當然希望後續能愈來愈完整，讓追蹤偏誤愈小愈好。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 成分股 ETF 印度 巴西 印尼 馬來西亞 西班牙

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