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00878本季加碼爆配1.01元會斷糧？達人拆解淨值組成：免擔心下次配不出

聯合新聞網／ 張紫凌
00878本季預估配息1.01元引發是否會斷糧的疑慮，但從收益平準金與資本損益平準金來看，仍有分配空間，惟高配息不宜當成常態。中央社
00878本季預估配息1.01元引發是否會斷糧的疑慮，但從收益平準金與資本損益平準金來看，仍有分配空間，惟高配息不宜當成常態。中央社

＊原文時間8月4日。

天呀！00878大放送，最新配息有1.01元...算下來，年化殖利率12.4%！謝謝00878讓我的領息生活這麼幸福。

只是我發現好像不少大大擔心，這次發這麼多，下次會不會就「斷糧」了？配多會緊張、配少也會擔心。

但我想有這個反應也是正常的，因為上一季的0.66元是歷史新高，結果這次直接加碼超過50%，一次多出這麼多，所以我也跟著好奇到底怎麼了？

我去看一下，00878目前的淨值組成：收益平準金：1.22元、資本損益平準金：16.45元。

看到這2個數字後，我想可以放心，應該...沒有完全斷糧的可能啦。

簡單來說：收益平準金，代表帳上有累積的收益，同時負責維持新舊投資人的分配公平。

資本損益平準金，紀錄持股漲跌與交易產生的損益，當然其中還要區分已實現與未實現。

00878這次預估配到1.01元，搭配目前的淨值組成來看，帳面上是有足夠分配空間的。不用想成是經理人要榨乾00878，把最後的私房錢發出去吸引人氣喔。

但就還是要注意一下，16.45元不能全部算成可配息的額度，資本利得能不能拿來分配，要看其中已經實現多少，還有是否符合配息條件。

而這次1.01元用了多少股利所得、收益平準金或已實現資本利得，還是要等投信正式公布配息組成，才能完整拆解。

翻譯成白話就是，這次配得多，可以把它當成這一季比較高的現金分配，我們就開開心心的收下吧，但記得不要當成常態就是了。

拿配息規劃生活的人，可以考慮用近四季平均配息，估算比較穩定的日常收入；高於平均的部分，再當成額外獎金，要拿去再投入、保留現金，或是加菜都很好。

下一季回到平常水準，就不會覺得ETF老闆，突然把我們的薪水砍掉了。

這只是第一階段配息，第二階段還有可能會變，不要看到數字很開心，就直接預支股息拿去花光了，不然這樣到時股息縮水就要倒貼啦。

實際配息公告日：8/13

除息日：8/18

收益分配發放日：9/11

◎感謝 張紫凌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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