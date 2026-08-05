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7月台股大震盪！0050含息跌5.4%、正二竟暴跌14.8％…看懂「波動耗損」
7月台股歷經劇烈多空震盪，不少持有槓桿型商品的投資人驚覺帳面虧損遠超出預期。
7月1日至7月31日期間，元大台灣50（0050）股價從109.35元下跌至102.85元，加回7月21日除息的0.6元現金股息後，含息實際總報酬為-5.40%；而無配息的元大台灣50正2（00631L）股價則從39.48元跌至33.61元，累積跌幅達-14.87%。
兩績效差距9.47個百分點，00631L的跌幅更擴大至0050（含息）的2.75倍。
以單純兩倍推算，0050含息跌5.40%，00631L理論應跌-10.80%，實際卻多跌了4.07%。
即便排除配息、僅看純股價（0050跌-5.94%），00631L實際跌幅仍達0050的2.5倍，多虧近3%。
這「多出來的虧損」，源於槓桿型商品的波動耗損：
槓桿ETF追蹤的是「單日」正向2倍報酬，每日開盤皆會執行「每日再平衡（Daily Rebalancing）」調整資金比重
在連續單邊大漲或大跌時，每日複利會放大報酬；若遇上頻繁大漲大跌的洗盤行情，再平衡機制則會被迫「高買低賣」，侵蝕本金
7月份台股大起大落，讓00631L因每日再平衡產生顯著的績效侵蝕...槓桿ETF特性在於短線爆發力，適合順勢操作或嚴格停損；若在震盪或盤整市況中長期持有，波動耗損將持續扣抵資產報酬。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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