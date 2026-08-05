7月台股大震盪！0050含息跌5.4%、正二竟暴跌14.8％…看懂「波動耗損」

7月台股歷經劇烈多空震盪，不少持有槓桿型商品的投資人驚覺帳面虧損遠超出預期。

7月1日至7月31日期間，元大台灣50（0050）股價從109.35元下跌至102.85元，加回7月21日除息的0.6元現金股息後，含息實際總報酬為-5.40%；而無配息的元大台灣50正2（00631L）股價則從39.48元跌至33.61元，累積跌幅達-14.87%。

兩績效差距9.47個百分點，00631L的跌幅更擴大至0050（含息）的2.75倍。

U 0050 00631L 差距 7月價格 109.35➔102.85元 39.48➔33.61元 — 未加回股息 -5.94% -14.87% 多跌8.93%

（2.5倍） 加回0.6元股息 -5.40% -14.87% 多跌9.47%

（2.75倍）

以單純兩倍推算，0050含息跌5.40%，00631L理論應跌-10.80%，實際卻多跌了4.07%。

即便排除配息、僅看純股價（0050跌-5.94%），00631L實際跌幅仍達0050的2.5倍，多虧近3%。

U 0050跌幅 00631L理論 00631L實際 多虧耗損 含息總報酬 -5.40% -10.80% -14.87% 4.07% 未加回股息 -5.94% -11.88% -14.87% 2.99%

這「多出來的虧損」，源於槓桿型商品的波動耗損：

槓桿ETF追蹤的是「單日」正向2倍報酬，每日開盤皆會執行「每日再平衡（Daily Rebalancing）」調整資金比重 在連續單邊大漲或大跌時，每日複利會放大報酬；若遇上頻繁大漲大跌的洗盤行情，再平衡機制則會被迫「高買低賣」，侵蝕本金

7月份台股大起大落，讓00631L因每日再平衡產生顯著的績效侵蝕...槓桿ETF特性在於短線爆發力，適合順勢操作或嚴格停損；若在震盪或盤整市況中長期持有，波動耗損將持續扣抵資產報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。