00981A買台指期引熱議！瑤池金母認同0050？郭哲榮：看好大盤是相對低點

由被股民封為「瑤池金母」的經理人陳釧瑤操盤的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），近期因為買進台指期引發市場熱議；對此，分析師郭哲榮也在節目中分享了他的看法。

分析師郭哲榮於節目中回應網友詢問「00981A買台指期」的看法，認為經理人操作某種程度上認同大盤處於相對低點。圖／擷取 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 YT

郭哲榮笑說，這可不是自己臭美，但陳釧瑤經理人操盤的00981A跑去買台指期，某種程度上其實也是認同他買元大台灣50（0050）的邏輯，大家都是看好大盤後市的表現。

甚至他還打趣提到，00981A團隊是不是也有在看他的節目？因為他才剛喊話看好國巨，隔天00981A就跟著買進國巨*（2327），大家英雄所見略同。

他進一步解釋，不管是買沒有槓桿的0050原型，還是經理人運用台指期來做多，本質上都是在做多大盤。

這代表連專業經理人都用實際行動證明，現在的大盤指數區間就是相對低點，都在為接下來的反彈做布局。

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