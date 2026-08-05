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00981A買台指期引熱議！瑤池金母認同0050？郭哲榮：看好大盤是相對低點

聯合新聞網／ 綜合報導
針對「瑤池金母」陳釧瑤操盤00981A買進台指期的議題，分析師郭哲榮認為該操作與其買進0050的邏輯相同，皆代表專業經理人看好大盤處於相對低點並積極佈局反彈。記者許正宏／攝影
針對「瑤池金母」陳釧瑤操盤00981A買進台指期的議題，分析師郭哲榮認為該操作與其買進0050的邏輯相同，皆代表專業經理人看好大盤處於相對低點並積極佈局反彈。記者許正宏／攝影

由被股民封為「瑤池金母」的經理人陳釧瑤操盤的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），近期因為買進台指期引發市場熱議；對此，分析師郭哲榮也在節目中分享了他的看法。

分析師郭哲榮於節目中回應網友詢問「00981A買台指期」的看法，認為經理人操作某種程度上認同<a href='/search/tagging/2/大盤' rel='大盤' data-rel='/2/194276' class='tag'><strong>大盤</strong></a>處於相對低點。圖／擷取 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 YT
分析師郭哲榮於節目中回應網友詢問「00981A買台指期」的看法，認為經理人操作某種程度上認同大盤處於相對低點。圖／擷取 郭哲榮分析師-摩爾證券投顧 YT

郭哲榮笑說，這可不是自己臭美，但陳釧瑤經理人操盤的00981A跑去買台指期，某種程度上其實也是認同他買元大台灣50（0050）的邏輯，大家都是看好大盤後市的表現。

甚至他還打趣提到，00981A團隊是不是也有在看他的節目？因為他才剛喊話看好國巨，隔天00981A就跟著買進國巨*（2327），大家英雄所見略同。

他進一步解釋，不管是買沒有槓桿的0050原型，還是經理人運用台指期來做多，本質上都是在做多大盤。

這代表連專業經理人都用實際行動證明，現在的大盤指數區間就是相對低點，都在為接下來的反彈做布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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00981A買台指期引熱議！瑤池金母認同0050？郭哲榮：看好大盤是相對低點

「瑤池金母」陳釧瑤所操盤的00981A買進台指期，引發市場熱議。分析師郭哲榮指出，這反映出專業經理人對大盤後市表現的共識，普遍認為當前指數是相對低點，布局接下來的反彈。

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