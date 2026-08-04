快訊

美股早盤／布蘭特油價跌破80美元…費半衝高5% Palantir飆21%

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌深反彈後資金先跑一波 主動式ETF寫上路來最大單日贖回

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
據統計，4日整體台股主動式ETF不僅呈現不常見的淨贖回，且單日淨贖回金額高達208億元，創下台股主動式ETF上路一年多來的最大單日贖回金額。示意圖／AI生成
據統計，4日整體台股主動式ETF不僅呈現不常見的淨贖回，且單日淨贖回金額高達208億元，創下台股主動式ETF上路一年多來的最大單日贖回金額。示意圖／AI生成

台股呈現高檔積極換手格局，台股從低點反彈至今也已經超過3,000點，再加上觀望聯準會政策動向、美伊戰事走向等等不確定性有待釐清，引發部分搶反彈等的資金傾向先獲利了結一波，適度保留銀彈再戰台股中長多行情。

根據統計4日整體台股主動式ETF不僅呈現不常見的淨贖回，且單日淨贖回金額高達208億元，創下台股主動式ETF上路一年多來的最大單日贖回金額；至於次多則出現在今年6月，分別出現過兩次單日淨贖回63億元。

儘管如此，在7月最後一個交易日的史詩級大反彈行情中，台股主動式ETF也迎來489億元的單日淨申購，一舉改寫台股主動式ETF最大紀錄；累計7月台股主動式ETF單月呈現淨申購，金額仍達1,463億元，顯示出逢低買盤仍堅實。

且就整體規模表現來看，台股主動式ETF連續三個交易日站在8,000億元之上，3日8,402億元，是歷史新高水準、至於4日雖然降至8,395億元，但仍寫歷史次高。

從各別ETF來看，4日多數都遭到贖回，又以這波資金集中加碼的主動統一台股增長、主動復華未來50出現資金下車最顯著，單日分別遭贖回100億元及70億元，不過，兩檔ETF的總發行單位數都仍是史上第三高水準，代表絕大部分的資金其實並未離場；其他如主動群益台灣強棒和主動統一升級50單日也都遭贖回逾5億元。整體台股主動式ETF連續兩日遭資金贖回，後續資金動向仍有待關注。

觀察台股自跌破4萬點來，加權報酬指數反彈8.6%，超過95%的主動式台股ETF反彈幅度都贏過加權報酬指數，更是半數標的領先這波反彈要角的櫃買報酬指數15.01%及正2 ETF，包含主動群益科技創新20.03%、主動台新優勢成長18.43%、主動富邦台灣龍耀18.26%、主動兆豐台灣豐收17.78%、主動第一金台股優16.61%、主動群益台灣強棒16.56%、主動復華未來50的16.56%、主動安聯台灣16.45%、主動中信台灣卓越16.34%、主動統一台股增長16.08%、主動野村臺灣優選15.85%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

延伸閱讀

台股大暴衝！這些主動式ETF驚現「集體亮燈漲停」買盤搶瘋

日韓走跌、台股逆勢走強 主動式台股ETF漲勢強勁

台股ETF成交量 攀次高

台股7月跌3,000點…台股ETF規模逆勢增加2,084億元 這兩類最受青睞

相關新聞

0050這時買不會本多終勝！陳嘉偉警告十年線正乖離史上最大：恐20年難解套

分析師陳嘉偉警告，台股指數與十年線的正乖離創下歷史新高，可能導致投資人長達20年無法解套。他強調大盤弱勢，特別是台積電表現不如預期，並建議利用元大台灣50反1策略對抗市場風險。

台股跌深反彈後資金先跑一波 主動式ETF寫上路來最大單日贖回

台股呈現高檔積極換手格局，台股從低點反彈至今也已經超過3,000點，再加上觀望聯準會政策動向、美伊戰事走向等等不確定性有待釐清，引發部分搶反彈等的資金傾向先獲利了結一波，適度保留銀彈再戰台股中長多行情。

大跌大買！台股ETF受益人創高 正二、高息、市值人氣旺

台股大盤7月大落大起，也創下許多紀錄，不但在7月31日創收盤單日最大漲點3,186.45點，也在7月17日創收盤最大單日跌點2,953.71點，更創下有兩天大跌2千點紀錄，統計7月整月下跌3,006.16點，為史上第二大單月跌點。

009829十元親民價布局SK海力士！美韓AI盟約引爆算力浪潮 輝達巨額長約護航

全球AI算力浪潮迎來歷史性的重磅盟約！大華銀投信表示，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）與韓國第三大財閥SK集團（SK Group）正式宣布擴大戰略合作夥伴關係，雙方已簽署意向書（LOI），將共同展開規模超過5,000億美元（約合新台幣16兆元）的龐大合作計畫。

歷經多空考驗！00878配1.01元創高 棒棒：兼顧股息與資本利得展現強韌防守

國泰永續高股息（00878）第三季配息創新高，預估配發金額1.01元，令人期待。此配息較上季增長53%且突破1元大關，年化配息率高達12.46%。該ETF在多空市場中表現出色，吸引長期投資人的青睞。

8月除息旺季搶息大戰！多檔ETF年化配息率衝破18％…00961總報酬3.78％逆勢抗跌

8月台股ETF除息旺季來臨，多檔產品年化配息率突破18%。FT臺灣永續高息（00961）在月配ETF中表現優異，年化息率達17.6%，下半年總報酬為3.78%。高股息與科技題材ETF持續吸引投資人鎖定現金流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。