台股跌深反彈後資金先跑一波 主動式ETF寫上路來最大單日贖回

台股呈現高檔積極換手格局，台股從低點反彈至今也已經超過3,000點，再加上觀望聯準會政策動向、美伊戰事走向等等不確定性有待釐清，引發部分搶反彈等的資金傾向先獲利了結一波，適度保留銀彈再戰台股中長多行情。

根據統計4日整體台股主動式ETF不僅呈現不常見的淨贖回，且單日淨贖回金額高達208億元，創下台股主動式ETF上路一年多來的最大單日贖回金額；至於次多則出現在今年6月，分別出現過兩次單日淨贖回63億元。

儘管如此，在7月最後一個交易日的史詩級大反彈行情中，台股主動式ETF也迎來489億元的單日淨申購，一舉改寫台股主動式ETF最大紀錄；累計7月台股主動式ETF單月呈現淨申購，金額仍達1,463億元，顯示出逢低買盤仍堅實。

且就整體規模表現來看，台股主動式ETF連續三個交易日站在8,000億元之上，3日8,402億元，是歷史新高水準、至於4日雖然降至8,395億元，但仍寫歷史次高。

從各別ETF來看，4日多數都遭到贖回，又以這波資金集中加碼的主動統一台股增長、主動復華未來50出現資金下車最顯著，單日分別遭贖回100億元及70億元，不過，兩檔ETF的總發行單位數都仍是史上第三高水準，代表絕大部分的資金其實並未離場；其他如主動群益台灣強棒和主動統一升級50單日也都遭贖回逾5億元。整體台股主動式ETF連續兩日遭資金贖回，後續資金動向仍有待關注。

觀察台股自跌破4萬點來，加權報酬指數反彈8.6%，超過95%的主動式台股ETF反彈幅度都贏過加權報酬指數，更是半數標的領先這波反彈要角的櫃買報酬指數15.01%及正2 ETF，包含主動群益科技創新20.03%、主動台新優勢成長18.43%、主動富邦台灣龍耀18.26%、主動兆豐台灣豐收17.78%、主動第一金台股優16.61%、主動群益台灣強棒16.56%、主動復華未來50的16.56%、主動安聯台灣16.45%、主動中信台灣卓越16.34%、主動統一台股增長16.08%、主動野村臺灣優選15.85%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。