主動式ETF 00401A、00985A有賺

台股近三個月表現震盪，主動式ETF績效出現明顯分歧，但交投皆十分熱絡。據統計，績效前十強中仍有兩檔維持正報酬，其中主動摩根台灣鑫收（00401A）表現居冠、主動野村台灣50（00985A）緊追在後。隨著市場回歸基本面，兼具主動選股、收益配置與產業輪動等三優勢的主動式ETF，持續吸引資金青睞。

根據CMoney統計至4日，近三個月台股主動式ETF前十強績效表現分歧，僅兩檔維持正報酬。其中，主動摩根台灣鑫收以3.5%奪冠、主動野村台灣50以0.8%居亞軍，主動國泰動能高息則維持平盤。

觀察成交量方面，主動統一升級50近三個月來日均量高達64.2萬張最為熱絡、主動統一台股增長達31萬張、主動富邦台灣龍耀達14.8萬張，奪下前三強；主動凱基台灣、主動復華未來50等皆達13.8萬張以上。

值得注意的是，主動摩根台灣鑫收即將進行首次除息，首次公告預估每單位配發0.121元，目前單月預估現金殖利率大約0.9%，投資人欲參與本次除息，最後買進日為本月13日，除息日為14日，預計於9月4日發放股利。

另外，主動安聯台灣高息是唯一入榜的前十強的主動式高股息型台股ETF，股息及追漲動能兩者兼具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。