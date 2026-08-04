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大跌大買！台股ETF受益人創高 正二、高息、市值人氣旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股大盤7月大落大起，也創下許多紀錄。台股示意圖。聯合報系資料照
台股大盤7月大落大起，也創下許多紀錄。台股示意圖。聯合報系資料照

台股大盤7月大落大起，也創下許多紀錄，不但在7月31日創收盤單日最大漲點3,186.45點，也在7月17日創收盤最大單日跌點2,953.71點，更創下有兩天大跌2千點紀錄，統計7月整月下跌3,006.16點，為史上第二大單月跌點。

不過，投資人逢低布局熱情不減。根據集保戶股權分散7月31日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數連續6周創新高，7月共計增加124萬862人，總人數來到1,854萬7,565人，統計今年來增加了637萬4,075人。

進一步觀察在大盤大跌的7月以單檔表現來看，有35檔台股ETF受益人數創高，以7月增額來看，前十名包括元大台灣50（0050）、群益臺灣加權正2（00685L）、群益半導體收益（00927）、元大台灣50正2（00631L）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）等都在榜上，整體來看，以高息、正二、市值人氣相對旺。

市場法人表示，雖然7月台股大怒神表現，投資人勇者無懼逢低布局，積極型投資人趁大幅回檔買入正二，而穩健型投資人則是布局市值與高息型。相對個股波動低的台股ETF是當下可逢低布局介入的投資工具，可視個人投資屬性選擇。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，台股基本面沒有變差，近期盤勢震盪加劇，應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。

台股正二ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與下半年投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）暨群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。AI相關供應鏈營收獲利持續上修，資金轉進評價回落且具AI結構性成長的核心族群。然而台股科技高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

受益人數創新高、7月增加前十名台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/7/31
受益人數創新高、7月增加前十名台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/7/31

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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