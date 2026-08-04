0050這時買不會本多終勝！陳嘉偉警告十年線正乖離史上最大：恐20年難解套

分析師陳嘉偉指出，台股近期雖有反彈，但指數已呈現漲不動的態勢。針對市場關注台股是否能直接創新高，或是會往下跌破半年線，他認為整體大盤走勢相當弱勢。

在權值股方面，陳嘉偉表示台積電（2330）連續出現領跌狀況，表現比大盤更為弱勢。台積電不僅跌破季線，連十日線也一併失守，且大盤指數的漲跌與台積電漸漸脫鉤。

他認為台積電7月份跌幅較少，並非因為基本面強勁，而是先前漲幅相對較少所致；如今台積電已領先破線、走下神壇，大盤失守的壓力將隨之大增。

大盤趨勢與0050風險評估

陳嘉偉分析，大盤這波修正從中小型股與AI概念股開始，部分個股跌幅達50%至70%，即便出現反彈也難以解套。在個股大幅修正後，不少投資人轉向指數型商品避險，帶動元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）的融資持續創高。

針對市場盛行「買進0050本多終勝」或「幫小孩存第一桶金」的長線投資觀點，陳嘉偉持強烈否定態度，並提出警訊：

正乖離創史上新高 從月線圖觀察，目前台股指數與十年線的正乖離處於史上最大的位置。回顧歷史上的歷次股災，年線在股災面前往往被直接穿透，半年線更難以形成有效支撐。 恐20年無法本多終勝 在指數與十年線乖離極大的高點位置買進0050，若面臨大級別的股災修正，投資人恐怕長達20年都無法解套，根本無法實現「本多終勝」或幫下一代存到第一桶金。

操作策略：買進元大台灣50反1（00632R）

基於對台積電弱勢與大盤指數即將迎來主跌段的判斷，陳嘉偉表示，多頭行情已經告一段落，目前空頭大屠殺才剛開始。

為了因應後續指數的下修正，陳嘉偉宣布已帶領全體會員利用市場拉回時機，逢低佈局買進元大台灣50反1（00632R），透過反向ETF策略來因應大盤後續的下探風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。