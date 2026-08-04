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歷經多空考驗！00878配1.01元創高 棒棒：兼顧股息與資本利得展現強韌防守

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
國泰永續高股息（00878）第三季預估配發1.01元，首度突破1元大關並創掛牌新高，年化息率達12.46%，前三季累積配息已超越前兩年全年總和。記者余承翰／攝影
國泰永續高股息（00878）第三季預估配發1.01元，首度突破1元大關並創掛牌新高，年化息率達12.46%，前三季累積配息已超越前兩年全年總和。記者余承翰／攝影

國泰永續高股息（00878）配息大爆發！單季配1.01元創掛牌新高！

根據最新公告，00878第三季預估配發金額1.01元，相較上季的0.66元大幅成長，不僅是首度突破1元大關，更創下上市掛牌以來的歷史新高！

以公告日7/31收盤價32.43元計算，單次配息率高達3.11%，推算年化配息率更是衝上12.46%！

今年前三季累積達2.09元，總額已超越2024全年（2.01元）與2025全年（1.77元）！

觀察近三年的表現，00878無論是配息金額的逐步提升，或是多數季度均能順利完成填息，皆反映出其成分股篩選機制在維持股息發放與維持資本利得間的平衡度。

該檔ETF也經歷過多空市場的多年考驗，難怪會成為重視現金流穩定度與風險分散的長期投資人的最愛之一。

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 股息 資本利得 季配息 ETF

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歷經多空考驗！00878配1.01元創高 棒棒：兼顧股息與資本利得展現強韌防守

國泰永續高股息（00878）第三季配息創新高，預估配發金額1.01元，令人期待。此配息較上季增長53%且突破1元大關，年化配息率高達12.46%。該ETF在多空市場中表現出色，吸引長期投資人的青睞。

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