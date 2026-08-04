歷經多空考驗！00878配1.01元創高 棒棒：兼顧股息與資本利得展現強韌防守

國泰永續高股息（00878）配息大爆發！單季配1.01元創掛牌新高！

根據最新公告，00878第三季預估配發金額1.01元，相較上季的0.66元大幅成長，不僅是首度突破1元大關，更創下上市掛牌以來的歷史新高！

以公告日7/31收盤價32.43元計算，單次配息率高達3.11%，推算年化配息率更是衝上12.46%！

今年前三季累積達2.09元，總額已超越2024全年（2.01元）與2025全年（1.77元）！

觀察近三年的表現，00878無論是配息金額的逐步提升，或是多數季度均能順利完成填息，皆反映出其成分股篩選機制在維持股息發放與維持資本利得間的平衡度。

該檔ETF也經歷過多空市場的多年考驗，難怪會成為重視現金流穩定度與風險分散的長期投資人的最愛之一。

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