009829十元親民價布局SK海力士！美韓AI盟約引爆算力浪潮 輝達巨額長約護航

全球AI算力浪潮迎來歷史性的重磅盟約！大華銀投信表示，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）與韓國第三大財閥SK集團（SK Group）正式宣布擴大戰略合作夥伴關係，雙方已簽署意向書（LOI），將共同展開規模超過5,000億美元（約合新台幣16兆元）的龐大合作計畫。

這項合作範圍全面橫跨下一代AI記憶體供應、巨型AI工廠建置與國家級AI基礎建設，不僅震撼全球半導體與科技產業，更象徵美韓「AI算力黃金鐵三角」的戰略綁定進入全新境界，為募集中的大華韓國KOSPI 50（009829）注入最為堅實的基本面利多。

大華銀投信指數量化投資部門主管及009829經理人郭修誠指出，從本次 NVIDIA 與 SK 集團的合作規模來看，全球科技巨頭的 AI 競逐已正式從過往單純的「購買 GPU 晶片」模式，全面演進為整合加速運算、系統、軟體、HBM 記憶體與 AI 工廠（AI Factory）的「整體基礎建設生態系競爭」。

SK海力士作為高頻寬記憶體的絕佳供應商，其 HBM4 晶片被直接整合進 NVIDIA 最先進的 Vera Rubin 算力架構之中，這意味著韓國半導體產業已不再只是傳統的代工或記憶體製造商，而是全球 AI 大腦不可或缺的「記憶庫與核心組件」。

郭修誠進一步分析表示，SK Telecom 建置高達 2GW 規模的 AI 工廠，更是全球亞太地區極具指標性的超級算力中心，展現出 SK 集團從上游先進記憶體研發製造（SK海力士），到下游巨型 AI 雲端基礎建設（SK Telecom）的完整一條龍布局。

郭修誠指出，SK 集團作為韓國 KOSPI 50 指數的核心權重代表企業，本次與 NVIDIA 簽署逾 5,000 億美元的長期合作，再次印證了韓國頂尖藍籌企業在全球供應鏈中的不可替代性。

值得注意的是，當前韓國半導體與藍籌股仍處於價值窪地，本益比遠低於美股與台股同業，但在「NVIDIA 巨額長約護航」、「外資持股突破五成」以及韓國政府大力推動「企業價值提升計畫（Value-Up）」的推波助瀾下，長線評價重估（Re-rating）的爆發力極其驚人。

009829精準鎖定韓國前50大旗艦藍籌企業，成分股高度集中布局於 SK海力士與三星電子等 AI 半導體巨頭。

（圖一）KOSPI 50 指數規則 篩選步驟 詳細指數規則內容 母體範圍 韓國交易所掛牌之普通股市值前200大 流動性篩選 日均成交金額前85%，自由流通率≥10%

各產業內累積市值達85% 選取標準 以日均總市值排名前50 緩衝區機制 • 現有股：排名在前60名內則保留

• 非現有股：排名須達前40名才可選入 權重計算 依自由流通市值加權 權制限額 最大成分股權重上限 30% 投資組合調整 每半年進行成分股審核，審核結果於每年六月與十二月的第二個星期四盤後生效 資料來源：KRX Index，大華銀投信整理。資料日期：2026/06/30

隨著美韓 AI 算力盟約正式締結、數千億美元長約護航獲利基本面，009829發行價格僅10元親民價， 8月3日（一）至8月7日（五）強勢募集，將是投資人參與全球 AI 超級週期、卡位美韓科技巨頭共榮紅利的便捷投資管道。

（表一）NVIDIA與SK集團5,000億美元戰略合作亮點 合作維度 關鍵合作亮點 產業戰略優勢 下一代AI記憶體

（HBM） SK海力士（SK hynix）與NVIDIA簽署長期AI記憶體合作協議，保障HBM4及下一代記憶體穩定供貨，並進行共同研發。 鞏固SK海力士在全球高頻寬記憶體（HBM）的獨霸龍頭地位，擺脫景氣循環，轉型為高度客製化的長期高獲利模式。 超級AI工廠

（AI Factory） SK Telecom將採用NVIDIA DSX全棧架構，建置規模高達2吉瓦（2-Gigawatt）的巨型AI雲端基礎建設，首座工廠預計2027年上線。 部署搭載SK海力士HBM4的NVIDIA Vera Rubin加速算力平台，大幅降低代幣（Token）成本並極致化能源效率。 國家級

AI基礎建設 針對韓國及亞太地區，全面加速主權AI（Sovereign AI）、實體AI（Physical AI）、代理人AI（Agentic AI）與企業級AI服務的落地。 讓SK Telecom能以資本密集型投資，將先進AI算力基礎建設普及至廣大企業客戶，奠定韓國作為全球AI算力中心地位。 資料來源：彭博，資料日期：2026/7

大華銀投信提醒投資人，韓國股市雖受惠於 AI 記憶體轉型與政府價值提升計畫（Value-up）的強勁拉動，但投資海外市場不可忽視潛在風險。

由於 KOSPI50 指數的成分股權重高度集中於韓國半導體與科技巨頭，使得該基金相較於一般分散型基金，更容易受到全球科技景氣波動、美國科技巨頭資本支出調整、以及國際地緣政治與經濟政策的直接影響。

此外，投資海外市場亦須承受匯率波動與無漲跌幅限制之市場風險。面對高回報的潛在商機，理性投資人仍須保持多元配置的客觀思維。投資人在申購前應評估自身風險承受度，並務必詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。