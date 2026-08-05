33歲月薪3萬、存1500萬年領百萬股息？網猜「有未公開的本金」：不可能只靠存股

日前Dcard一篇自稱「33歲存到1500萬元、年領百萬股息」的分享文引起不少討論，如今再有網友發文質疑內容可信度，認為原PO刻意隱瞞重要條件，自己僅留言提出疑問便遭到封鎖，引發不少網友共鳴，掀起另一波熱議。

發文者表示，先前看到一名自稱月薪僅3萬多元、透過10年存股就累積1500萬元資產的網友分享經驗，但整篇文章幾乎沒有說明實際投資歷程，只強調自己定期定額存股。原PO認為，以每月3萬多元薪資，即使全數投入0050或金融股，也不可能在10年間累積到1500萬元，因此推測對方一定還有未公開的本金、家人資助，或曾重壓高報酬標的，認為「不可能只是單純存股」。

他表示，自己只是留言指出這項疑點，沒想到卻遭到原PO封鎖，認為若真的有其他資金來源或投資策略，大方說明即可，沒必要刻意隱瞞，因此也提醒其他看到該篇文章的網友，如果留言遲遲沒有獲得回覆，很可能已經被原PO封鎖。

文章曝光後，不少網友留言表示自己也有類似經驗，稱該名發文者只要遇到質疑就會封鎖對方，「我也被封鎖了」、「之前貼資產比他多的截圖就被封鎖」、「早就有人提醒過這件事」。甚至有人分享「最佳應對方式」，建議先留言再反手封鎖對方，避免自己先被封鎖。

不過，也有部分網友認為，與其糾結是否被封鎖，不如把焦點放回內容本身，「一看就知道是話題文，不用太認真」、「他封鎖你就算了，何必再發一篇討論」。有人直言，若對方只是分享自己的經歷，即使不願意回應質疑，也屬於個人選擇。

另外，也有網友嘗試推演理論上的可能性。有人認為，若十年前透過信貸、搭配高報酬科技ETF，再加上長期住家裡、生活成本極低，資產確實有機會累積至千萬元以上，但若宣稱僅靠定期定額存股、月薪3萬多元就能在10年內累積1500萬元，且每年還能領取百萬元股息，可信度仍受到不少人質疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。