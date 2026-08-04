8月除息旺季搶息大戰！多檔ETF年化配息率衝破18％…00961總報酬3.78％逆勢抗跌
台股近期在國際政經變數、AI概念股震盪與資金輪動影響下，盤勢波動加劇，不少投資人也開始轉向「先領現金、降低波動」的配置策略。隨著8月ETF除息旺季登場，包括月配、季配與半年配產品陸續公告配息，高股息、科技型與AI題材ETF同步吸引市場目光。
據統計，8月以來有多檔ETF公布除息資訊，部分產品年化配息率甚至突破10%，在震盪市況中形成另一波「領息行情」。
月配ETF競爭激烈 高息商品吸睛 00961奪冠
多數月配ETF雖提供穩定現金流，但在台股近期整理之下，價格波動仍明顯，投資人除了關注配息率，也需同步觀察淨值與總報酬表現。
8月月配ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為突出，每單位預估配息0.19元，以最新收盤價12.92元估算，年化息率達17.6%，下半年以來總報酬仍有3.78%，成為少數兼具配息與績效的產品。
台新AI優息動能（00962）則配發0.16元，年化息率約13.3%；中信成長高股息（00934）每單位配0.3元，年化息率約13.1%，顯示AI、高股息與動能選股仍是市場主流方向。
此外，近期主動式ETF也加入高配息戰局，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）與主動國泰動能高息（00400A），年化息率分別達11.4%、10.9%，不過下半年以來報酬率仍呈現負值，反映市場修正壓力仍在。
季配ETF人氣不減 00891、00894年化息率創高
從季配型ETF觀察，半導體與高股息題材仍是資金焦點。中信關鍵半導體（00891）本次配息1.55元，以收盤價33.72元計算，年化息率高達18.4%；中信小資高價30（00894）配息2.05元，年化息率也有18.1%，雙雙站上高殖利率排行榜前段班。
市場熟悉的國民ETF國泰永續高股息（00878），本次每單位配發1.01元，年化息率約12.4%，雖然不若部分新ETF亮眼，但憑藉穩定配息與龐大受益人基礎，依舊是存股族的重要配置標的。
另外，主動式ETF持續增加，包括主動群益台灣強棒（00982A）與主動野村臺灣優選（00980A），年化息率也分別達12.2%、11.5%，反映主動選股策略開始搶攻收益型市場。
半年配ETF 聚焦科技與ESG題材
半年配ETF方面，國泰台灣科技龍頭（00881）本次配息4.6元，年化息率達18.1%，為半年配產品中表現最亮眼者；群益台ESG低碳50（00923）則配發3.05元，年化息率約15.1%。
高配息不等於高報酬 投資人仍須留意風險
法人提醒，ETF配息率高低，與成分股股利、資本利得以及收益平準金機制都有關，不代表實際獲利能力；若市場持續震盪，ETF淨值仍可能出現修正。
尤其近期AI概念股波動加大，高股息ETF也面臨成分股調整與資金輪動壓力，投資人若以「領現金流」為核心目標，可留意配息穩定度與長期總報酬，而非單純追逐高年化息率。
8月除息台股ETF一覽
|配息頻率
|代號
|股票名稱
|收盤價
|除息金額(元)
|年化息率*
|下半年以來
總報酬
|月配
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.92
|0.19
|17.6%
|3.78%
|00962
|台新AI優息動能
|14.42
|0.16
|13.3%
|-2.1%
|00934
|中信成長高股息
|27.39
|0.3
|13.1%
|-1.86%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|12.75
|0.121
|11.4%
|-6.25%
|00400A
|主動國泰動能高息
|13.25
|0.12
|10.9%
|-9.74%
|00952
|凱基台灣AI50
|17.36
|0.12
|8.3%
|-6.77%
|00936
|台新永續高息中小
|20.59
|0.12
|7.0%
|-3.11%
|00943
|兆豐電子高息等權
|20.95
|0.24
|6.9%
|-6.14%
|00944
|野村趨勢動能高息
|20.19
|0.109
|6.5%
|-8.89%
|00940
|元大台灣價值高息
|12.12
|0.05
|5.0%
|-3.81%
|00900
|富邦特選高股息30
|18.25
|0.075
|4.9%
|-4.6%
|00946
|群益科技高息成長
|14.56
|0.058
|4.8%
|-5.08%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|28.18
|0.11
|4.7%
|-2.12%
|季配
|00891
|中信關鍵半導體
|33.72
|1.55
|18.4%
|-9.74%
|00894
|中信小資高價30
|45.21
|2.05
|18.1%
|-8%
|00878
|國泰永續高股息
|32.57
|1.01
|12.4%
|-2.78%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|21.04
|0.64
|12.2%
|-14.51%
|00690
|兆豐藍籌30
|73.4
|2.19
|11.9%
|-9.77%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|22.13
|0.638
|11.5%
|-10.04%
|00932
|兆豐永續高息等權
|17.05
|0.23
|5.4%
|-2.68%
|00938
|凱基優選30
|24.81
|0.32
|5.2%
|1.51%
|00850
|元大臺灣ESG永續
|86.4
|0.85
|3.9%
|-6.14%
|半年配
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|50.85
|4.6
|18.1%
|-7.29%
|00923
|群益台ESG低碳50
|40.39
|3.05
|15.1%
|-6.2%
|00701
|國泰股利精選30
|38.89
|1.6
|8.2%
|-0.84%
資料來源：整理自投信投顧公會網站 資料日期：2026.08.03
*年化息率＝預估配息金額／最新收盤價×一年配息次數
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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