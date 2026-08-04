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8月除息旺季搶息大戰！多檔ETF年化配息率衝破18％…00961總報酬3.78％逆勢抗跌

聯合新聞網／ 綜合報導
台股是否延長交易，再度成為外界熱議話題。聯合報系資料照 楊宗穎
台股是否延長交易，再度成為外界熱議話題。聯合報系資料照 楊宗穎

台股近期在國際政經變數、AI概念股震盪與資金輪動影響下，盤勢波動加劇，不少投資人也開始轉向「先領現金、降低波動」的配置策略。隨著8月ETF除息旺季登場，包括月配、季配與半年配產品陸續公告配息，高股息、科技型與AI題材ETF同步吸引市場目光。

據統計，8月以來有多檔ETF公布除息資訊，部分產品年化配息率甚至突破10%，在震盪市況中形成另一波「領息行情」。

月配ETF競爭激烈 高息商品吸睛 00961奪冠

多數月配ETF雖提供穩定現金流，但在台股近期整理之下，價格波動仍明顯，投資人除了關注配息率，也需同步觀察淨值與總報酬表現。

8月月配ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為突出，每單位預估配息0.19元，以最新收盤價12.92元估算，年化息率達17.6%，下半年以來總報酬仍有3.78%，成為少數兼具配息與績效的產品。

台新AI優息動能（00962）則配發0.16元，年化息率約13.3%；中信成長高股息（00934）每單位配0.3元，年化息率約13.1%，顯示AI、高股息與動能選股仍是市場主流方向。

此外，近期主動式ETF也加入高配息戰局，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）與主動國泰動能高息（00400A），年化息率分別達11.4%、10.9%，不過下半年以來報酬率仍呈現負值，反映市場修正壓力仍在。

季配ETF人氣不減 00891、00894年化息率創高

從季配型ETF觀察，半導體與高股息題材仍是資金焦點。中信關鍵半導體（00891）本次配息1.55元，以收盤價33.72元計算，年化息率高達18.4%；中信小資高價30（00894）配息2.05元，年化息率也有18.1%，雙雙站上高殖利率排行榜前段班。

市場熟悉的國民ETF國泰永續高股息（00878），本次每單位配發1.01元，年化息率約12.4%，雖然不若部分新ETF亮眼，但憑藉穩定配息與龐大受益人基礎，依舊是存股族的重要配置標的。

另外，主動式ETF持續增加，包括主動群益台灣強棒（00982A）與主動野村臺灣優選（00980A），年化息率也分別達12.2%、11.5%，反映主動選股策略開始搶攻收益型市場。

半年配ETF 聚焦科技與ESG題材

半年配ETF方面，國泰台灣科技龍頭（00881）本次配息4.6元，年化息率達18.1%，為半年配產品中表現最亮眼者；群益台ESG低碳50（00923）則配發3.05元，年化息率約15.1%。

高配息不等於高報酬 投資人仍須留意風險

法人提醒，ETF配息率高低，與成分股股利、資本利得以及收益平準金機制都有關，不代表實際獲利能力；若市場持續震盪，ETF淨值仍可能出現修正。

尤其近期AI概念股波動加大，高股息ETF也面臨成分股調整與資金輪動壓力，投資人若以「領現金流」為核心目標，可留意配息穩定度與長期總報酬，而非單純追逐高年化息率。

8月除息台股ETF一覽

配息頻率代號股票名稱收盤價除息金額(元)年化息率*下半年以來
總報酬
月配00961FT臺灣永續高息12.920.1917.6%3.78%
00962台新AI優息動能14.420.1613.3%-2.1%
00934中信成長高股息27.390.313.1%-1.86%
00401A主動摩根台灣鑫收12.750.12111.4%-6.25%
00400A主動國泰動能高息13.250.1210.9%-9.74%
00952凱基台灣AI5017.360.128.3%-6.77%
00936台新永續高息中小20.590.127.0%-3.11%
00943兆豐電子高息等權20.950.246.9%-6.14%
00944野村趨勢動能高息20.190.1096.5%-8.89%
00940元大台灣價值高息12.120.055.0%-3.81%
00900富邦特選高股息3018.250.0754.9%-4.6%
00946群益科技高息成長14.560.0584.8%-5.08%
00730富邦臺灣優質高息28.180.114.7%-2.12%
季配00891中信關鍵半導體33.721.5518.4%-9.74%
00894中信小資高價3045.212.0518.1%-8%
00878國泰永續高股息32.571.0112.4%-2.78%
00982A主動群益台灣強棒21.040.6412.2%-14.51%
00690兆豐藍籌3073.42.1911.9%-9.77%
00980A主動野村臺灣優選22.130.63811.5%-10.04%
00932兆豐永續高息等權17.050.235.4%-2.68%
00938凱基優選3024.810.325.2%1.51%
00850元大臺灣ESG永續86.40.853.9%-6.14%
半年配00881國泰台灣科技龍頭50.854.618.1%-7.29%
00923群益台ESG低碳5040.393.0515.1%-6.2%
00701國泰股利精選3038.891.68.2%-0.84%


資料來源：整理自投信投顧公會網站　資料日期：2026.08.03
*年化息率＝預估配息金額／最新收盤價×一年配息次數

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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