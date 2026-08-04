8月除息旺季搶息大戰！多檔ETF年化配息率衝破18％…00961總報酬3.78％逆勢抗跌

台股近期在國際政經變數、AI概念股震盪與資金輪動影響下，盤勢波動加劇，不少投資人也開始轉向「先領現金、降低波動」的配置策略。隨著8月ETF除息旺季登場，包括月配、季配與半年配產品陸續公告配息，高股息、科技型與AI題材ETF同步吸引市場目光。

據統計，8月以來有多檔ETF公布除息資訊，部分產品年化配息率甚至突破10%，在震盪市況中形成另一波「領息行情」。

月配ETF競爭激烈 高息商品吸睛 00961奪冠

多數月配ETF雖提供穩定現金流，但在台股近期整理之下，價格波動仍明顯，投資人除了關注配息率，也需同步觀察淨值與總報酬表現。

8月月配ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為突出，每單位預估配息0.19元，以最新收盤價12.92元估算，年化息率達17.6%，下半年以來總報酬仍有3.78%，成為少數兼具配息與績效的產品。

台新AI優息動能（00962）則配發0.16元，年化息率約13.3%；中信成長高股息（00934）每單位配0.3元，年化息率約13.1%，顯示AI、高股息與動能選股仍是市場主流方向。

此外，近期主動式ETF也加入高配息戰局，包括主動摩根台灣鑫收（00401A）與主動國泰動能高息（00400A），年化息率分別達11.4%、10.9%，不過下半年以來報酬率仍呈現負值，反映市場修正壓力仍在。

季配ETF人氣不減 00891、00894年化息率創高

從季配型ETF觀察，半導體與高股息題材仍是資金焦點。中信關鍵半導體（00891）本次配息1.55元，以收盤價33.72元計算，年化息率高達18.4%；中信小資高價30（00894）配息2.05元，年化息率也有18.1%，雙雙站上高殖利率排行榜前段班。

市場熟悉的國民ETF國泰永續高股息（00878），本次每單位配發1.01元，年化息率約12.4%，雖然不若部分新ETF亮眼，但憑藉穩定配息與龐大受益人基礎，依舊是存股族的重要配置標的。

另外，主動式ETF持續增加，包括主動群益台灣強棒（00982A）與主動野村臺灣優選（00980A），年化息率也分別達12.2%、11.5%，反映主動選股策略開始搶攻收益型市場。

半年配ETF 聚焦科技與ESG題材

半年配ETF方面，國泰台灣科技龍頭（00881）本次配息4.6元，年化息率達18.1%，為半年配產品中表現最亮眼者；群益台ESG低碳50（00923）則配發3.05元，年化息率約15.1%。

高配息不等於高報酬 投資人仍須留意風險

法人提醒，ETF配息率高低，與成分股股利、資本利得以及收益平準金機制都有關，不代表實際獲利能力；若市場持續震盪，ETF淨值仍可能出現修正。

尤其近期AI概念股波動加大，高股息ETF也面臨成分股調整與資金輪動壓力，投資人若以「領現金流」為核心目標，可留意配息穩定度與長期總報酬，而非單純追逐高年化息率。

8月除息台股ETF一覽

配息頻率 代號 股票名稱 收盤價 除息金額(元) 年化息率* 下半年以來

總報酬 月配 00961 FT臺灣永續高息 12.92 0.19 17.6% 3.78% 00962 台新AI優息動能 14.42 0.16 13.3% -2.1% 00934 中信成長高股息 27.39 0.3 13.1% -1.86% 00401A 主動摩根台灣鑫收 12.75 0.121 11.4% -6.25% 00400A 主動國泰動能高息 13.25 0.12 10.9% -9.74% 00952 凱基台灣AI50 17.36 0.12 8.3% -6.77% 00936 台新永續高息中小 20.59 0.12 7.0% -3.11% 00943 兆豐電子高息等權 20.95 0.24 6.9% -6.14% 00944 野村趨勢動能高息 20.19 0.109 6.5% -8.89% 00940 元大台灣價值高息 12.12 0.05 5.0% -3.81% 00900 富邦特選高股息30 18.25 0.075 4.9% -4.6% 00946 群益科技高息成長 14.56 0.058 4.8% -5.08% 00730 富邦臺灣優質高息 28.18 0.11 4.7% -2.12% 季配 00891 中信關鍵半導體 33.72 1.55 18.4% -9.74% 00894 中信小資高價30 45.21 2.05 18.1% -8% 00878 國泰永續高股息 32.57 1.01 12.4% -2.78% 00982A 主動群益台灣強棒 21.04 0.64 12.2% -14.51% 00690 兆豐藍籌30 73.4 2.19 11.9% -9.77% 00980A 主動野村臺灣優選 22.13 0.638 11.5% -10.04% 00932 兆豐永續高息等權 17.05 0.23 5.4% -2.68% 00938 凱基優選30 24.81 0.32 5.2% 1.51% 00850 元大臺灣ESG永續 86.4 0.85 3.9% -6.14% 半年配 00881 國泰台灣科技龍頭 50.85 4.6 18.1% -7.29% 00923 群益台ESG低碳50 40.39 3.05 15.1% -6.2% 00701 國泰股利精選30 38.89 1.6 8.2% -0.84%





資料來源：整理自投信投顧公會網站 資料日期：2026.08.03

*年化息率＝預估配息金額／最新收盤價×一年配息次數

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。