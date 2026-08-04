台股震盪 投資人進貨口味大不同 成交前五大四檔 ETF 零股僅一檔0050

台股4日開盤後陷入震盪，雖然一度收復月線大關，但賣壓隨即出籠，月線也得而復失。投資人仍積極「進貨」，盤中成交量前五大有四檔都是ETF，包括元大台灣50反1（00632R）逾28萬張排名第二、主動統一台股增長（00981A）逾25萬張排名第三、群益臺灣加權正2（00685L）逾24萬張排名四、元大台灣50正2（00631L）逾22萬張排名第五。其他個股為群創（3481）逾31萬張排名第一。ETF仍是投資人搶買的熱門標的。

不過零股的成交狀況截然不同，盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有636萬，台積電（2330）有418萬，南亞科（2408）有276萬，國巨*（2327）有217萬，光寶科（2301）有182萬，僅一檔ETF，其他都是個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。