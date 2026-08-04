8月台股 ETF 配息一次看 00878、00929、00891等配息飆新高

台股ETF8月除息4日起至25日陸續登場，共計有29檔將接力除息，率先由群益科技高息（00946）成長（00946）打頭陣，今日每受益權單位除息0.058元，換算單月配息率0.39%，不畏台股震盪而上演一日填息行情；接下來，逾六成標的將在18日除息，達除息高峰。

隨著台股上半年寫下六成的亮眼漲勢，也助攻ETF配息能力。從各ETF公告的每受益權單位預估配息金額來看，創下新高的有國泰台灣科技龍頭（00881）擬配發4.6元、群益台ESG低碳50（00923）擬配發3.05元、中信小資高價30（00894）擬配發2.05元、兆豐台灣晶圓製造（00913）擬配發1.78元、中信關鍵半導體（00891）擬配發1.55元、國泰永續高股息（00878）擬配發1.01元、主動野村臺灣優選擬配發0.638元、凱基優選30擬配發0.32元、台新AI優息動能（00962）擬配發0.16元，

至於配息金額持續新高紀錄的則有主動群益台灣強棒擬配發0.64元、復華台灣科技優息（00929）擬配發0.38元、凱基台灣AI 50（00952）擬配發0.12元、主動國泰動能高息持平配0.12元、野村趨勢動能高息擬配發0.109元、元大台灣價值高息擬配發0.05元。

配息金額較前一次提升的則有兆豐藍籌30擬配發2.19元、國泰股利（00701）精選30擬配發1.6元、復華富時高息低（00731）波擬配發1.458元、永豐優息存股擬配發0.24元、兆豐永續高息等權擬配發0.23元、

另外，每受益權單位預估配息金額持平於前一次的則有元大臺灣ESG永（00850）續擬配發0.85元、中信成長高股息（00934）擬配發0.3元、FT臺灣永續高息（00961）擬配發0.19元、台新永續高息中小（00936）擬配發0.12元、兆豐電子高息等權擬配發0.12元、富邦臺灣優質高息（00730）擬配發0.11元、富邦特選高股息30（00900）擬配發0.075元、群益科技高息成長擬配發0.058元。

掛牌來首度配息的主動摩根台灣鑫（00401A）收擬配發0.121元。

從配息殖利率來看，半年配前三高依序是國泰台灣科技龍頭9.04%、群益台ESG低碳50的7.55%、國泰股利精選30的4.11%。季季配前三高依序是中信關鍵半導體4.59%、中信小資高價30的4.53%、國泰永續高股息3.1%。至於月月配前三高依序是FT臺灣永續高息1.47%、復華台灣科技優息1.37%、台新AI優息動能1.1%。

展望台股後市，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股近期劇烈震盪，但融資去槓桿籌碼出清完成，加上AI財報獲利兌現驗證，雲端服務供應商至半導體大廠資本支出全鏈上修，後市來看，在台灣經濟成長動能保持穩健下，對台股後市不看淡。預期在市場秩序逐漸恢復後，仍能重拾過去成長動能，可逢低分批佈局中長線趨勢標的。

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