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全台首檔主動式 ETF 連結基金在基金平台開賣 兩大優勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

主動式ETF在台灣問世僅一年多就迅速崛起，全台首檔主動式ETF連結基金最近順勢誕生。主動野村臺灣優選（00980A）為國內第一檔主動式ETF，最近推出國內第一檔ETF連結基金，兩大優勢可望吸引長線投資人。

目前國內共有八檔ETF連結基金，之前七檔都是由元大投信發行，分別連結元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大富櫃50（006201）、元大MSCI台灣（006203）、元大臺灣ESG永續（00850）、元大S&P500（00646）、元大台灣高息低波（00713）。

野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金不但是國內首檔主動式ETF連結基金，也是元大投信以外的第一檔ETF連結式基金。即日起，野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金在中租基金平台上開賣，有兩種級別，一是不配息級別，一是季配息級別。

中租基金平台分析，ETF連結基金有兩大優勢。一是每天只有一個價格，忠實呈現資產淨值，可避開直接買ETF盤中可能溢價買貴的問題。二則是提供不配息的「累積級別」，不用擔心股利產生稅負和二代健保補充保費，更有利長期投資。

中租基金平台指出，台股近期震盪劇烈，中長線投資人可以把握逢低承接的機會。投資人可以運用「中租靈活扣」定期定額機制，用紀律取代追高殺低，讓投資更有效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

基金 ETF 主動式

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