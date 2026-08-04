快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

台股大怒神！主動式ETF成重災區「績效黑馬」00999A唯一正報酬

聯合新聞網／ 綜合報導
加權指數劇烈修正下，主動野村臺灣高息（00999A）以0.1%近週報酬率成為唯一維持正報酬的台股主動式ETF，凸顯震盪市況下的防禦選股價值。中央社
加權指數劇烈修正下，主動野村臺灣高息（00999A）以0.1%近週報酬率成為唯一維持正報酬的台股主動式ETF，凸顯震盪市況下的防禦選股價值。中央社

全球股市近期震盪劇烈，加權指數自7/23至7/30短短一週暴跌4917點或10.96%，更一度跌破4萬點大關，引發股民恐慌，紛紛崩潰喊要睡公園，其中主動式ETF自去年5月發行以來歷經牛市，報酬率驚人，本波卻成為回檔重災區，此時更是檢驗操盤手選股能力的好時機。

觀察熱門台股主動式ETF近一週表現，僅有主動野村臺灣高息（00999A）績效為正報酬，顯見修正時的抗震能力。

台股近一週上演大怒神，攤開台股主動式ETF近一週表現，截至8/3僅有主動野村臺灣高息（00999A）報酬率為0.1%，成為唯一上漲的台股主動式ETF。

此後排名依序為主動第一金台股優（00994A）-0.06%，主動第一金優股息（00408A）-0.3%、主動摩根台灣鑫收（00401A）-0.54%及主動聯博動能50（00404A）-0.64%，而以往被追捧的主動統一台股增長（00981A）報酬則仍為-0.95%僅位居第8，主動群益科技創新（00992A）以-1.27%跌出前十名。若將時間拉長至近一月，主動野村臺灣高息（00999A）報酬亦榮登績效冠軍。

市場法人表示，股民投資主動式ETF無非是想以逸待勞，透過專業操盤手的研究來提高獲利，台股已走了4年牛市，加權指數從萬二走到今天突破4萬，可說怎麼買股票勝率都很高，但若逢回檔，過於激進追求成長的操作方式就容易受傷慘重，因此挑選主動式ETF的秘訣不只在於追漲，更要抗跌，且在台股彈升時迅速收復失土，這才能真正印證經理人投資功力。

台股主動式ETF報酬率排行



ETF代碼ETF名稱8/3收盤價近一週報酬率(%)近一月報酬率(%)
00999A主動野村臺灣高息10.350.10-7.7402
00994A主動第一金台股優15.57-0.06-15.4516
00408A主動第一金優股息9.81-0.30
00401A主動摩根台灣鑫收12.75-0.54-8.046
00404A主動聯博動能509.27-0.64-9.8058
00993A主動安聯台灣12.23-0.81-15.5017
00980A主動野村臺灣優選22.13-0.85-12.5594
00981A主動統一台股增長27.11-0.95-16.4202
00987A主動台新優勢成長14.14-0.98-19.4413
00407A主動凱基台灣8.74-1.12-12.6117


資料來源：Cmoney，2026/8/3，報酬以淨值還原計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00999A主動野村臺灣高息 00994A主動第一金台股優 00401A摩根台灣鑫收益 00981A主動統一台股增長

相關新聞

009826熱度不減卻有隱憂？溢價逼近1％ Ffaarr喊話造市商：可以再努力解決

貝萊德世界股票（009826）今日溢價達0.9%-1%，顯示套利資金不足，交易量雖穩定，但增購僅3000張，官網數據反映市場熱度面臨隱憂。造市商呼籲加強努力解決此問題。

除0050還用行動支持009826！清流君防範退休最怕的「報酬順序風險」：全球分散不是看壞美股

清流君近日提到，貝萊德世界股票（009826）將於8月3日上市，他計劃將其納入家中長輩的退休金配置。強調退休金應避免過度集中於美股，並選擇全球分散投資以防範報酬順序風險，確保退休計畫穩健持續。

0052根本是台積電分身！高點想停利換倉 網提醒先想清楚「這件事」

富邦科技（0052）被指是「台積電分身」，許多投資者針對是否該賣出進行討論。部分網友主張長期持有是更佳策略，而另一些則支持執行停利，強調思考清楚下一步投資標的重要性。投資人需評估自身擇時能力，許多散戶難以低買高賣。

009826一口氣包下48國！詹璇依揭三大亮點：一檔掌握全球千家企業

貝萊德世界股票ETF（009826）正式上市，成為台灣市場掌握全球投資機會的少數產品之一。涵蓋48國、超過1000檔股票，並具備「IPO快速通關」機制，讓投資者能迅速參與熱門新股。

00961逆勢漲2.45％…台股7月大跌6％也不怕！8月預估配息衝上0.19元

台股7月大跌6％，但FT臺灣永續高息（00961）逆勢漲2.45％，並預估8月每單位配息0.19元，年化配息率約18％。公股行庫加碼超過3萬張，顯示大資金看好其抗跌特性。

009826正式掛牌！財經教授周冠男大讚：台灣資本市場走向健全、全球配置再升級

貝萊德世界股票（009826）正式掛牌，財經教授周冠男讚揚其推動台灣資本市場走向更健全，投資人獲得多元全球資產配置選擇。他呼籲投資者應長期分散投資，並將於8月15日講座中深入分析009826的投資價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。