台股大怒神！主動式ETF成重災區「績效黑馬」00999A唯一正報酬

全球股市近期震盪劇烈，加權指數自7/23至7/30短短一週暴跌4917點或10.96%，更一度跌破4萬點大關，引發股民恐慌，紛紛崩潰喊要睡公園，其中主動式ETF自去年5月發行以來歷經牛市，報酬率驚人，本波卻成為回檔重災區，此時更是檢驗操盤手選股能力的好時機。

觀察熱門台股主動式ETF近一週表現，僅有主動野村臺灣高息（00999A）績效為正報酬，顯見修正時的抗震能力。

台股近一週上演大怒神，攤開台股主動式ETF近一週表現，截至8/3僅有主動野村臺灣高息（00999A）報酬率為0.1%，成為唯一上漲的台股主動式ETF。

此後排名依序為主動第一金台股優（00994A）-0.06%，主動第一金優股息（00408A）-0.3%、主動摩根台灣鑫收（00401A）-0.54%及主動聯博動能50（00404A）-0.64%，而以往被追捧的主動統一台股增長（00981A）報酬則仍為-0.95%僅位居第8，主動群益科技創新（00992A）以-1.27%跌出前十名。若將時間拉長至近一月，主動野村臺灣高息（00999A）報酬亦榮登績效冠軍。

市場法人表示，股民投資主動式ETF無非是想以逸待勞，透過專業操盤手的研究來提高獲利，台股已走了4年牛市，加權指數從萬二走到今天突破4萬，可說怎麼買股票勝率都很高，但若逢回檔，過於激進追求成長的操作方式就容易受傷慘重，因此挑選主動式ETF的秘訣不只在於追漲，更要抗跌，且在台股彈升時迅速收復失土，這才能真正印證經理人投資功力。

台股主動式ETF報酬率排行



ETF代碼 ETF名稱 8/3收盤價 近一週報酬率(%) 近一月報酬率(%) 00999A 主動野村臺灣高息 10.35 0.10 -7.7402 00994A 主動第一金台股優 15.57 -0.06 -15.4516 00408A 主動第一金優股息 9.81 -0.30 － 00401A 主動摩根台灣鑫收 12.75 -0.54 -8.046 00404A 主動聯博動能50 9.27 -0.64 -9.8058 00993A 主動安聯台灣 12.23 -0.81 -15.5017 00980A 主動野村臺灣優選 22.13 -0.85 -12.5594 00981A 主動統一台股增長 27.11 -0.95 -16.4202 00987A 主動台新優勢成長 14.14 -0.98 -19.4413 00407A 主動凱基台灣 8.74 -1.12 -12.6117

資料來源：Cmoney，2026/8/3，報酬以淨值還原計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。