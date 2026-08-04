台股大洗三溫暖 資金蜂擁0050、00685L、00991A 等12檔

台股宛如大怒神，歷經史上最大漲跌點洗禮後，投資人逢低布局熱情不減，且逢低買進態勢明確確認，7月來下跌3,006點，為史上第二大單月跌點，也讓ETF成交值放量，台股ETF成交值達1.87兆元，為史上第二大，僅次於6月的1.89兆元。

台股7月創下許多紀錄，包含在7月31日創收盤單日最大漲點3,186點，也在7月17日創收盤最大單日跌點2,953點，更創下有兩天大跌兩千點紀錄，行情大落大起，也創造交易機會，單月台股ETF成交值1.87兆元，是連續第五個月單月成交值逾兆元。

進一步檢視個別ETF表現，扣除7月新掛牌的主動第一金優股息，單月成交值改寫掛牌新紀錄的有12檔，依序為元大台灣50（0050）的4155.24億元、群益臺灣加權正2（00685L）的993.67億元、元大高股息（0056）823.13億元、主動復華未來50（00991A）的703.78億元、群益半導體（00927）收益423.9億元、永豐台灣ESG（00888）的190.65億元、主動中信台灣（00406A）收益146.97億元、富邦台灣半導體（00892）68.96億元、主動安聯台灣高息47.81億元、FT臺灣永續高息（00961）43.94億元、中信上櫃ESG （00928）30的18.56億元、聯邦台精彩50（009804）的17.18億元。

上述除了群益臺灣加權正2主要受惠於1拆24的分割，成為現階最親民的台股正2外；其餘11檔都在7月進行除息，是吸引買盤積極參與的主要因素，其中

，包含單期配息率創新高的則有群益半導體收益、永豐台灣ESG、富邦台灣半導體、主動安聯台灣高息（00984A）、FT臺灣永續高息、中信上櫃ESG 30、聯邦台精彩50等，而首度除息的主動復華未來50、主動中信台灣收益也紛紛開出好成績；另外，老牌的元大台灣50、元大高股息也是震盪中，投資人優先加碼的對象。

法人指出，回顧歷次重大利空事件，市場短期雖出現恐慌賣壓，但在資金重新回流後，台股多由營運具韌性的大型權值股領軍上攻。

群益半導體收益經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，槓桿ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與下半年投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。