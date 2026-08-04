快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大洗三溫暖 資金蜂擁0050、00685L、00991A 等12檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
7月成交值創新高的台股ETF。資料來源：CMoney 統計至7/31 單位 億元 高瑜君／製表
7月成交值創新高的台股ETF。資料來源：CMoney 統計至7/31 單位 億元 高瑜君／製表

台股宛如大怒神，歷經史上最大漲跌點洗禮後，投資人逢低布局熱情不減，且逢低買進態勢明確確認，7月來下跌3,006點，為史上第二大單月跌點，也讓ETF成交值放量，台股ETF成交值達1.87兆元，為史上第二大，僅次於6月的1.89兆元。

台股7月創下許多紀錄，包含在7月31日創收盤單日最大漲點3,186點，也在7月17日創收盤最大單日跌點2,953點，更創下有兩天大跌兩千點紀錄，行情大落大起，也創造交易機會，單月台股ETF成交值1.87兆元，是連續第五個月單月成交值逾兆元。

進一步檢視個別ETF表現，扣除7月新掛牌的主動第一金優股息，單月成交值改寫掛牌新紀錄的有12檔，依序為元大台灣50（0050）的4155.24億元、群益臺灣加權正2（00685L）的993.67億元、元大高股息（0056）823.13億元、主動復華未來50（00991A）的703.78億元、群益半導體（00927）收益423.9億元、永豐台灣ESG（00888）的190.65億元、主動中信台灣（00406A）收益146.97億元、富邦台灣半導體（00892）68.96億元、主動安聯台灣高息47.81億元、FT臺灣永續高息（00961）43.94億元、中信上櫃ESG （00928）30的18.56億元、聯邦台精彩50（009804）的17.18億元。

上述除了群益臺灣加權正2主要受惠於1拆24的分割，成為現階最親民的台股正2外；其餘11檔都在7月進行除息，是吸引買盤積極參與的主要因素，其中

，包含單期配息率創新高的則有群益半導體收益、永豐台灣ESG、富邦台灣半導體、主動安聯台灣高息（00984A）、FT臺灣永續高息、中信上櫃ESG 30、聯邦台精彩50等，而首度除息的主動復華未來50、主動中信台灣收益也紛紛開出好成績；另外，老牌的元大台灣50、元大高股息也是震盪中，投資人優先加碼的對象。

法人指出，回顧歷次重大利空事件，市場短期雖出現恐慌賣壓，但在資金重新回流後，台股多由營運具韌性的大型權值股領軍上攻。

群益半導體收益經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，槓桿ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與下半年投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 布局

延伸閱讀

大怒神行情下 這些ETF人氣急速竄升

台股7月跌3,000點…台股ETF規模逆勢增加2,084億元 這兩類最受青睞

台股7月暴跌又暴漲！股民逢低布局清單曝：0050、0056、正二、00981A、00403A...都上榜

台股ETF成交量 攀次高

相關新聞

009826熱度不減卻有隱憂？溢價逼近1％ Ffaarr喊話造市商：可以再努力解決

貝萊德世界股票（009826）今日溢價達0.9%-1%，顯示套利資金不足，交易量雖穩定，但增購僅3000張，官網數據反映市場熱度面臨隱憂。造市商呼籲加強努力解決此問題。

除0050還用行動支持009826！清流君防範退休最怕的「報酬順序風險」：全球分散不是看壞美股

清流君近日提到，貝萊德世界股票（009826）將於8月3日上市，他計劃將其納入家中長輩的退休金配置。強調退休金應避免過度集中於美股，並選擇全球分散投資以防範報酬順序風險，確保退休計畫穩健持續。

0052根本是台積電分身！高點想停利換倉 網提醒先想清楚「這件事」

富邦科技（0052）被指是「台積電分身」，許多投資者針對是否該賣出進行討論。部分網友主張長期持有是更佳策略，而另一些則支持執行停利，強調思考清楚下一步投資標的重要性。投資人需評估自身擇時能力，許多散戶難以低買高賣。

009826一口氣包下48國！詹璇依揭三大亮點：一檔掌握全球千家企業

貝萊德世界股票ETF（009826）正式上市，成為台灣市場掌握全球投資機會的少數產品之一。涵蓋48國、超過1000檔股票，並具備「IPO快速通關」機制，讓投資者能迅速參與熱門新股。

00961逆勢漲2.45％…台股7月大跌6％也不怕！8月預估配息衝上0.19元

台股7月大跌6％，但FT臺灣永續高息（00961）逆勢漲2.45％，並預估8月每單位配息0.19元，年化配息率約18％。公股行庫加碼超過3萬張，顯示大資金看好其抗跌特性。

009826正式掛牌！財經教授周冠男大讚：台灣資本市場走向健全、全球配置再升級

貝萊德世界股票（009826）正式掛牌，財經教授周冠男讚揚其推動台灣資本市場走向更健全，投資人獲得多元全球資產配置選擇。他呼籲投資者應長期分散投資，並將於8月15日講座中深入分析009826的投資價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。