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009826熱度不減卻有隱憂？溢價逼近1％ Ffaarr喊話造市商：可以再努力解決

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
貝萊德世界股票（009826）交易量與流動性表現良好、買賣價差小，惟目前即時淨值溢價率接近1%，市場盼造市商加大力道平抑價差。記者余承翰／攝影
貝萊德世界股票（009826）交易量與流動性表現良好、買賣價差小，惟目前即時淨值溢價率接近1%，市場盼造市商加大力道平抑價差。記者余承翰／攝影

貝萊德世界股票（009826）今天買賣單張數有變少，但交易量和買賣價差還是不錯，一次買賣幾百張都沒什麼問題。

可惜的是目前即時淨值在10.11-10.12，溢價蠻高的，達到0.9%-1% 左右，蠻不理想，官網也顯示昨天只多了3000張申購，才1/100 相對交易量佔比很小，也可見進場套利的資金不足，這點希望造市商可以再努力解決。

今天零股的價格和整張的差距較小，大概0.03-0.04左右，但溢價幅度仍不低。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 ETF 溢價 零股

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