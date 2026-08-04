除0050還用行動支持009826！清流君防範退休最怕的「報酬順序風險」：全球分散不是看壞美股

＊原文發文時間為7月28日

貝萊德世界股票（009826）預計在8/3上市，我個人會用一小部分資金支持，也打算把它納入家中長輩的退休金配置。

除了台股之外，我個人的全球股票部位，目前仍會以VWRA、VT這類全球市值型ETF為核心，再搭配AVGS因子部位。這幾檔ETF我去年都曾經拍過影片介紹，連結會放到下方。

那麼，為什麼我幫家中長輩配置退休金時，除了元大台灣50（0050）之外，還會加入009826，而不是另外再集中投資美股、QQQ，甚至QLD？

現在也有人提倡所謂的「433策略」，將很大一部分股票部位配置在QQQ或QLD，再搭配現金或其他低波動資產。

表面上看起來，好像同時兼顧了進攻與防守。

但從風險來源來看，它的股票部位仍然高度集中在美國大型成長股、科技股，以及同一套市場劇本上。

QLD只是進一步放大Nasdaq-100的曝險與波動，並沒有增加國家、產業或投資風格上的分散，而且每年還有相對較高的融資與內扣成本，會侵蝕原本的市場報酬。以目前利率環境估算，QLD每年可辨識的結構性成本約為5.6%。

這類策略的歷史回測看起來非常漂亮，很大一部分原因，是過去十多年剛好是美國大型科技股、成長股與高估值資產非常強勢的時期。

假如過去重新發生一次，這套策略當然會有很好的表現。

但問題是：

未來十年，市場還會按照完全相同的方式發展嗎？

我選擇全球分散，不是因為我看壞美國，也不是因為我不相信AI的發展。

真正的原因是：

退休金不應該建立在「下一個十年，美國科技股一定會繼續贏」的預測上。

第一個原因：美股過去的領先 很大一部分來自估值上升

根據AQR在2025年的研究《Exceptional Expectations: U.S. vs. Non-U.S. Equities》中指出，截至2024年底的過去35年，美股相對非美股的年化超額報酬約為4.7%。

但進一步拆解後可以發現，其中約3.8個百分點來自美股相對估值上升；實質每股盈餘的成長優勢，則貢獻約1.1個百分點。

也就是說，美股過去表現比較好，當然有一部分來自企業獲利成長，但更大的一部分，是投資人願意用愈來愈高的價格購買美國企業。

1980年代末期，美股的CAPE估值還不到非美股的一半；到了2024年底，美股CAPE已經接近非美股的兩倍。這段相對估值擴張，替美股創造了將近4%的年化相對報酬。

這不代表美股接下來一定會輸，也不代表估值明天就會回歸。

但估值不可能永遠無限擴張。

當一個市場已經反映非常樂觀的期待，未來不只要表現得好，還必須好到超越市場原本就很高的預期，才能繼續創造同樣巨大的超額報酬。

所以，我願意繼續持有美股。全球市值型ETF本身也有很高的美股比重，大約在六成左右。

但我不會因為美股過去十多年表現最好，就進一步把家中長輩的退休金完全集中在單一國家、單一產業與單一投資風格上。

第二個原因：AI快速成長 不等於相關股票一定有更高報酬

現在有許多投資達人會說：

「AI才剛開始，未來還有很大的成長空間，所以不應該過度分散，反而應該集中投資AI相關產業股票。」

問題是，這種說法把三件不同的事情混在一起了：

科技會不會進步、產業會不會成長，以及今天買進相關股票能不能獲得更高報酬。

這三件事並不相同。

Jay Ritter研究1900年至2011年19個主要國家後發現，實質人均GDP成長與實質股票報酬的長期相關係數為-0.39。

針對1988年至2011年的15個新興市場，兩者的相關係數也約為-0.41。

換句話說，經濟成長最快的國家，股市報酬不但未必比較高，在這些長期資料中甚至呈現負相關。

當然，這不代表每一段期間都一定是負相關。更精確的說法應該是：

經濟或產業快速成長，不能可靠地預測更高的股票報酬；在部分長期跨國樣本中，兩者甚至呈現反向關係。

Bernstein與Arnott研究20世紀多國資料後也發現，新股發行長期往往超過股票回購，平均每年造成約2%以上的淨股權稀釋。

結果就是，整體經濟與企業總獲利可能快速成長，但每股盈餘、每股股利與股價成長，卻可能長期落後總體經濟。

也就是說，科技進步帶來的利益，不一定會全部落到既有股東手上。

更重要的是，人人看好的成長，通常早已反映在股價裡。

當投資人都相信某個產業未來會高速成長，自然會願意支付更高的本益比。即使產業最後真的發展得很好，只要實際成果沒有超越市場原本極度樂觀的預期，投資報酬仍可能不如想像。

所以，我完全相信AI會繼續改變世界。

但是：

AI會改變世界，不等於現在用任何價格重壓AI相關股票，都會是一筆好投資。

更值得注意的是，集中承擔更多美國科技股與估值風險，不代表未來一定能得到更高的事前預期報酬。

當市場估值已經很高，投資人可能承擔了更集中的國家風險、產業風險、風格風險與槓桿風險，卻未必換到更高的報酬，甚至可能面臨較低的未來預期報酬。

對仍在累積資產、風險承受能力較高的年輕人來說，這或許可以被視為一種高風險的主動押注：承擔更集中的風險，卻未必擁有更高的預期報酬。

但對準備退休，或正在規劃退休金的人來說，我完全不推薦這樣做。

退休投資組合最怕的，不只是長期平均報酬不夠高，而是在退休初期剛好遇到某個市場長期低迷，同時又必須持續賣出資產支付生活費。

一旦集中持有的市場先出現大幅下跌，即使之後重新上漲，也可能因為前期持續提領，導致資產再也無法完全恢復。這就是退休投資最需要防範的報酬順序風險。

全球分散不是看壞美國，而是不把退休押在單一預測上

我配置009826或VT，並不是因為我認為美股未來一定會輸。

全球分散真正的目的，是不把退休計畫押在單一國家、單一產業或單一預測上。

0050讓我們參與台灣大型企業的成長，009826則把投資範圍擴大到全球市場。

全球分散不會讓投資組合永遠不跌，也不保證每一年都能打敗美股。

它真正的價值，是避免某個國家、某個產業或某種投資風格長期落後時，整份退休計畫一起被拖垮。

退休金不是拿來證明自己對下一個十年看得有多準。

而是即使我們看錯了，整個退休計畫仍然可以繼續走下去。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。