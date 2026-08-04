0052根本是台積電分身！高點想停利換倉 網提醒先想清楚「這件事」

一名網友在PTT表示，自己從去年得知富邦科技（0052）將進行股票分割後，就一路分批買進，前陣子已在61.4元先賣出幾張。如今面對大盤盤整，開始思考是否該把剩餘部位全數出清，等更低價再接回，或是乾脆維持定期定額、長期持有，因此發文向網友請益。

文章曝光後，不少人認為，如果原本就是看好0052的長期投資價值，其實沒有頻繁進出的必要，「這個不是跟50一樣買了就放著的東西嗎」、「不缺錢不用賣」、「長期持有不用動」、「讓資產複利不好嗎？為何要賣」。

不過，也有另一派支持停利或換股，認為既然已經萌生賣出的念頭，就乾脆執行，「你有疑慮，就是出」、「問就是賣」、「你賣掉，你現在就賣掉」，也有人建議，如果是想換倉，重點應該先想清楚下一個投資標的是什麼。

此外，還有網友將焦點放在0052本身的特性，指出其持股高度集中於台積電，可說是「台積電分身」，若看好台積電後市，沒有太大理由急著出場；但若手中含「台積電」比重已經過高，適度分散配置也未嘗不可。

討論最集中的並非0052該不該賣，而是投資人是否真的具備高低點擇時能力。有網友直言，「每個人都想低買高賣，但多數散戶是猜不到高低的」，認為若沒有明確策略，長期持有、持續累積部位，反而可能比頻繁進出更容易獲得理想報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。